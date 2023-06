Kirkepolitisk topmøde og debat om woke folkekirke: Her er Kristeligt Dagblads guide til Folkemødet

Folkemødet på Bornholm løber af stablen fra den 15.-17. juni, og traditionen tro byder programmet på en masse politiske taler, debatarrangementer og liveudsendelser fra diverse talkshows.

Dette år byder også på en række debatter og arrangementer, der drejer sig om tro, eksistens og de store emner, der præger det danske samfund i disse tider.

Kristeligt Dagblad samler her de vigtigste arrangementer, du skal opleve på Folkemødet.

Du kan læse hele programmet for årets Folkemøde her.

Kristian Leth fortæller om tro, håb og kærlighed

Forfatter, debattør og vært på DR-podcasten "Biblen Leth Fortalt", Kristian Leth, deltager i en samtale med generalsekretær i Danske Kirkers Råd Mads Christoffersen om, hvad tro, håb og kærlighed har at byde på for danskerne i en tid, der ellers tilsyneladende kun byder på kriser.

De to vil undervejs tale om, hvad troen betyder for Kristian Leth, hvordan mennesket kan bibeholde troen og håbet i en krisepræget verden, og om de begreber overhovedet længere giver mening for det moderne menneske.

Torsdag 15. juni, kl. 12.00-13.00. Telt J34 – Himmel & Jord. Område J – Kæmpestranden.

Status på det borgerlige Danmark i 2023

Hvilke politiske og samfundsmæssige emner samler Kristendemokraterne og De Konservative – og hvilke skiller dem? Det forsøger landsformand for Kristendemokraterne, Jeppe Hedaa, og folketingsmedlem for De Konservative Rasmus Jarlov at svare på, når de skal debattere tilstanden for det borgerlige Danmark i 2023.

Skal skatten op eller ned? Hvor meget skal social velfærd og ligeværd fylde for de borgerlige? Og hvad med den enkeltes frihed? Der er nok at snakke om for de to politikere, og begge medbringer to emner til debatten, som den anden part skal tryktestes på.

Torsdag 15. juni, kl. 13.30-14.30. Telt C6 – Kristendemokraterne. Område C – Cirkuspladsen.

Kirkepolitisk topmøde med Kristeligt Dagblad

Kristeligt Dagblad vil naturligvis også være at finde på Folkemødet, og du kan finde os ved særligt et arrangement – nemlig Kirkepolitisk Topmøde, som avisen stabler på benene.

Her vil Jeppe Duvå, ansvarshavende chefredaktør for nærværende avis, sammen med blandt andre kirkeminister Louise Schack Elholm (V), Morten Messerschmidt (DF), Pelle Dragsted (EL) og Henrik Dahl (LA) tale om Trosdanmarks tilstand.

De medvirkende vil blandt andet debattere, hvorvidt man stadig kan kalde Danmark et kristent land, om menighedsråd skal have lov til at sige nej tak til kvindelige præster, og om der skal indføres en ny helligdag i stedet for store bededag.

Fredag 16. juni, kl. 10.30-11.30. Telt A11 – Grundtvigsk Forums Telt. Område A – Danchells Anlæg.

Forholdet mellem kirken og staten til debat

"Er staten rå? Er kirken lam?"

Det er overskriften på et debatarrangement, hvor diverse repræsentanter fra Folketinget, folkekirken og Humanistisk Samfund skal diskutere de store udviklinger i samfundet, og hvordan de har præget folkekirken.

Metoo, homovielser, kvindernes indtog i folkekirken, afskaffelsen af store bededag og selve fremtiden for folkekirken er således emner, der vil blive vendt og drejet for at nå frem til svaret på det overhængende spørgsmål: Bestemmer staten for meget over folkekirken?

Fredag 16. juni, kl. 15.15-16.15. Telt A38 – Danchells Telt. Område A – Danchells Anlæg.

Kristendom og krig i Ukraine

Risikerer kirkerne at blive for politiske, hvis de bakker op om det krigshærgede Ukraine? Og bør kirkerne støtte op om en oprustning af krigen eller holde sig til at bede for fred?

Det er blot nogle af en række spørgsmål, der vil være i fokus til et debatarrangement om, hvordan det står til med kirkerne i Ukraine i kølvandet på krigen og de mange dilemmaer, krigen har skabt.

Blandt deltagerne vil blandt andre udlandsredaktør på Weekendavisen Anna Libak, religionshistoriker ved folkekirkens Migrantsamarbejde Lucas Skræddergaard og trosredaktør på Danmarks Radio Christoffer Emil være at finde.

Lørdag 17. juni, kl. 10.30-11.20. Telt J34 – Himmel & Jord. Område J – Kæmpestranden.

Er folkekirken blevet for woke?

Skal folkekirken følge med tiden og give plads til strømninger inden for identitetspolitik, kønsdebat og social ansvarlighed? Eller skal kirken insistere på at holde fast i sine traditioner og historiske identitet?

Med tv-vært Clement Kjærsgaard som moderator vil en række præster, politikere og debattører svare på disse spørgsmål og give deres besyv på, om folkekirken er blevet for woke - eller om den ikke er blevet woke nok.

Lørdag 17. juni, kl. 11.30-12.30. Telt N8 – Altinget, Havecentret. Område N – Nørregade.