Kirker åbner for flere gæster til konfirmationer og bryllupper

Efter møde i sektorpartnerskab står det klart, at arealkrav sænkes, så der bliver plads til flere i kirkerne.

Det bliver nu muligt for forårets konfirmander og brudepar at invitere flere gæster med i kirken.

Det skriver det kirkelige medie folkekirken.dk.

Mandag var der møde i et såkaldt sektorpartnerskab for folkekirken.

Her blev det aftalt, at arealkravet per person sænkes. Både for folkekirken og andre trossamfund.

Kravet har siden januar været højst én person per 7,5 kvadratmeter.

Det ændres nu til to kvadratmeter, når man sidder, og fire kvadratmeter når man står op.

Allerede i sidste uge stod det klart, at fællessangen også er tilbage i kirkerne.

Desuden falder anbefalingen om højst 30 minutters varighed af gudstjenesten bort.

Det fremgik af en politisk aftale, der faldt på plads natten til fredag.

Det er denne genåbningsaftale, som nu yderligere er blevet konkretiseret af sektorpartnerskabet.

Afstandskravet i kirkerne er fortsat to meter, hvis man synger.

Men hvis der ikke er fællessang, skal der kun være én meter mellem hver person.

Det betyder, at retningslinjerne nu svarer til dem, der var gældende for kirkerne i efteråret 2020.

Konfirmanderne kan ikke bare glæde sig over, at de kan få hele familien med i kirken på den store dag.

De må også mødes indendørs til konfirmandundervisning fra onsdag, hvor også andre børne- og ungdomsaktiviteter med deltagere op til 25 personer kan genstartes i kirkerne og i foreningslivet.

Kun korene må vente, da lempelsen ikke gælder aktiviteter, hvor sang er det bærende. Her er forsamlingsloftet fortsat ti.

/ritzau/