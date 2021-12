Kirker inviterer til jul med håndsprit og pladsbilletter

Der bliver indført gudstjenester i det fri og pladsbilletter i flere kirker for at mindske smitterisiko.

Landets kirker forsøger i juledagene at balancere coronasmitte med de klassiske julegudstjenester.

- Vi prøver at skabe en god julefejring på de betingelser, der nu er, siger Michael Krogstrup Nissen, der er provst og sognepræst i Amagerbro Provsti.

Søndag blev der indført arealkrav på to kvadratmeter for siddende kirkegængere og fire kvadratmeter for stående.

Det har en række kirker valgt at imødekomme med flere justeringer til deres normale gudstjenester.

På Amager har en kirke - ligesom flere andre kirker landet over - valgt at holde udendørs gudstjeneste for at mindske risikoen for smittespredning.

Andre kirker har valgt at livestreame gudstjenesterne eller indføre krav om pladsbilletter.

Maribo Domkirke er en af de kirker, hvor der bliver lavet flere små gudstjenester og fordelt pladser på forhånd.

Men hvis nogen er sent ude, kan de måske alligevel være heldige at få en ledig stol.

- Vi bryder os ikke om at afvise folk i døren, hvis de står med coronapas, fortæller Anne Birgitte Reiter, der er domprovst i Maribo Domkirke.

Kirken har også valgt at skifte salmebøgerne ud med sangblade, der udskiftes efter brug. Dertil hører håndsprit og udluftning efter hver gudstjeneste.

Kirken, der normalt kan huse op til 700 gæster, lukker kun omkring 100 ind ad gangen til gudstjenesterne juleaftensdag.

Også i Viborg bliver der indført flere tiltag for at flest muligt kan opleve en gudstjeneste til trods for den nuværende smittesituation.

- I domkirken livestreames alle fire gudstjenester, siger Henrik Stubkjær, der er biskop i Viborg Stift.

Her bliver der også fordelt pladsbilletter. Gudstjenesten til klokken 13 den 24. december blev udsolgt indenfor en halv time, fortæller biskoppen.

De andre tre gudstjenester er der dog stadig ledige billetter til, fortæller han.

- Vi oplever, at folk er mere forsigtige end sidste år, siger han.

Dengang blev alle gudstjenester udsolgt på kortere tid.

Fælles for kirkerne lyder det, at de er glade for overhovedet at kunne holde åbent.

- Sidste år var det en stor mundfuld at skulle sluge, at vi måtte aflyse gudstjenesterne, fordi det er vigtigt for os at være kirke, samle folk og have et fællesskab omkring det, siger Michael Krogstrup Nissen fra Amagerbro Provsti.

/ritzau/