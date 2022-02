Kirker landet over åbner for bøn for krigsramte Ukraine

Når kirkeklokkerne ringer til gudstjeneste på søndag, vil krigen i Ukraine mange steder blive nævnt fra prædikestolen.

I hvert fald hvis det står til landets biskopper, der opfordrer præsterne til at tænke situationen ind i gudstjenesten.

- Det er en ganske ekstraordinær situation, vi ser udspille sig i Europa. Der er mange børn, der er dybt påvirket.

- Vi har også ukrainere, som arbejder på gårde i landsogne, som er påvirket, siger biskop i Viborg Stift Henrik Stubkjær.

Allerede lørdag vil der flere steder blive afholdt særlige gudstjenester med afsæt i situationen i Ukraine.

- Det kan være en lystænding, et par salmer og en bøn. Det vores måde at markere på, at de her mennesker i Ukraine og deres pårørende ikke står alene, siger Henrik Stubkjær.

Ifølge biskoppen er det naturligt, at kirken tager den særlige situation op.

- Det er naturligt, at man vender sig mod kirken for at finde håb, når der sker sådan noget.

- Det er en bøn om fred og en symbolsk handling, der viser vores solidaritet i forhold til de mennesker, der går det her igennem, siger han.

Pernille Vigsø Bagge er formand for Præsteforeningen. Hun ser det som en naturlig ting at tage situationen i Ukraine op i forbindelse med gudstjenesten.

- Det er helt naturligt, at folkekirken markerer, når der sker noget ganske alvorligt, som berører mange mennesker.

- Det er noget, der fylder utroligt meget, at der igen er krig i Europa. Og i den forbindelse har folkekirken en helt central placering i forhold til at forkynde håb i den her situation, siger hun.

Også internationalt bakker kirker og trossamfund op om en appel om fred.

Ærkebiskoppen af Canterbury og pave Frans opfordrer alle til onsdag 2. marts at bede for fred i Ukraine, skriver folkekirken.dk.

/ritzau/