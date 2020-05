Kirker mangler retningslinjer og aner ikke hvornår de kan åbne

Mandag må kirkerne genåbne, men de har endnu ikke modtaget retningslinjer. Mange vil derfor være lukkede.

Siden 7. maj har det stået klart, at kirkerne er en del af genåbningens fase 2 og dermed må åbne mandag.

Men søndag aften har Sundhedsministeriet og Kirkeministeriet fortsat ikke offentliggjort retningslinjerne for kirkerne, og kirkerne får dermed meget svært ved at åbne mandag.

Det fortæller Søren Abildgaard, der er formand for Landsforeningen af Menighedsråd. Han undres over, at kirkerne fortsat lades tilbage i uvished.

Kirkerne venter først og fremmest på en bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet, som vil justere forsamlingsforbuddet i forhold til kirken.

- Lige nu er det sådan, at offentligheden ikke har adgang til kirkens bygninger, og så giver det jo ikke meget mening at tale om en genåbning. Vi mangler nogle retningslinjer, som sådan set har været aftalt siden 7. maj.

- Det betyder reelt, at ingen kommer til at åbne mandag, siger Søren Abildgaard.

Kirkeministeriet afventer ifølge Søren Abildgaard de nye retningslinjer fra Sundhedsministeriet. Først derefter vil Kirkeministeriet sende retningslinjerne ud til menighedsrådene.

Det kommer til at forsinke en hel del kirker, fordi de først søndag aften eller mandag kan begynde at planlægge genåbningen.

- Noget af det, vi lægger uhyre stor vægt på, er, at man tager en lokal dialog og gennemgår kirkerum og kirkeaktiviteter. Som det ser ud lige nu, er det et arbejde, der begynder på mandag. Det er ikke afsluttet mandag, siger han.

Nogle kirker har allerede planlagt genåbningen ud fra, hvad de forventer, at retningslinjerne lyder på, fortæller Søren Abildgaard.

- De kan så være heldige, at de har valgt rigtigt i deres måde at håndtere det på og kan så være klar fra i morgen.

- Andre steder kan det være, man skal til at justere. Og andre steder venter man på rammerne, før man planlægger. Forhåbentlig vil man være klar til at holde gudstjenester på Kristi himmelfartsdag, siger han.

