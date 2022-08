Kirurg-mangel lukker fødested i Sydgrønland resten af året

Sydgrønlandsk kommune må sende gravide på langtur for at føde, da der mangler kirurger med rette kompetencer.

Det er ikke alene i Danmark, at der er mangel på sundhedspersonale.

I den sydgrønlandske kommune Qaqortoq, der på dansk kaldes Julianehåb, er det ikke lykkedes at finde kirurger med de rette kompetencer. Derfor lukker Qaqortoq Sygehus som fødested resten af året.

Det skriver mediet sermitsiaq.AG.

For at kunne fungere som fødested kræver det ifølge den grønlandske regering, Naalakkersuisut, at der er et kirurgisk beredskab, som kan håndtere kejsersnit, blødningskomplikationer og visse uventede tilstande hos det nyfødte barn.

Da det ikke er muligt at sikre på Qaqortoq Sygehus - trods "en meget intensiv rekrutteringsindsats over en lang periode" - vil de fødende i regionen Kujataa derfor blive tilbudt at blive omvisiteret til at skulle føde i Nuuk.

Det oplyser Naalakkersuisut i en pressemeddelelse. De berørte familier vil få direkte besked fra sundhedsvæsenet.

I fugleflugt er der en afstand på over 480 kilometer mellem Qaqortoq og Nuuk.

Mimi Karlsen, der er minister for børn, unge, familier og sundhed, kalder det for en ærgerlig situation, at der laves ændringer med kort varsel.

- Jeg har stor forståelse for den usikkerhed, ændringen kan medføre hos de berørte familier.

- Det er samtidig vigtigt at huske, at kravene til et fødselsberedskab er fastsat for at sikre moderen og barnets sikkerhed under og efter fødslen, siger hun i pressemeddelelsen.

Ordningen gælder fra 28. august til begyndelsen af januar 2023. Imens forsøges det stadig at skaffe kirurgisk personale.

Det er endnu ikke lykkedes at sikre det rette beredskab til Qaqortoq Sygehus, og sundhedsvæsenet forsøger således stadig at få ansat en kirurg med de rette kompetencer.

I Danmark har det fyldt i medierne, at der inden for fødeområdet mangler jordemødre.

Der er også generelt mangel på læger med speciale i almen medicin, som derved kan blive alment praktiserende læger.

Særligt i danske yderområder er der problemer med lægedækningen.

