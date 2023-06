Trump tiltalt i forbindelse med håndtering af hemmelige dokumenter

Velkommen til ugens sidste Morgensamling, hvor vi blandt andet skal et smut forbi et kriseramt dansk hospital og en betændt tiltale mod en tidligere amerikansk præsident.

Vi starter dog som vanligt med at snakke lidt om vejret, der for tiden er et alvorligt anliggende. For der ser stadig ikke ud til at være nogen ende på den tørke, som Danmark har befundet sig i på det seneste, og nu begynder reaktionerne så småt at komme.

Dansk Vand- og Spildevandsforening opfordrer danskerne til ikke at bruge vand på at vande græsplænen – også selvom det måske kribler i fingrene for at komme de brune pletter til livs. Flere vandforsyninger i det østlige Danmark har desuden advaret deres kunder mod overdreven brug af vand. De fortæller til DR, at det kan ende med total lukning af vandet i perioder, hvis ikke vandforbruget falder.

Og på Bornholm, hvor der har været endnu mere tørt end i resten af landet, har beredskabet i går indført et afbrændingsforbud på hele øen på grund af øget brandfare.

Hospital i akut mangel på kirurger

To kirurger på den skandaleombruste mave- og tarmkirurgiske afdeling på hospitalet i Skejby opsagde i går deres stillinger. Og det sætter Aarhus Universitetshospital i en yderst penibel situation, da der fra udgangen af august kun vil være én kirurg tilbage, som har erfaring med de nogle af de mest avancerede operationer på patienter med fremskreden tarmkræft. Det skriver DR.

Ifølge Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi på SDU, kan det medføre, at en række tarmkræftoperationer i fremtiden ikke vil være mulige at udføre i Danmark. Hospitalets mave- og tarmkirurgiske afdeling er eksempelvis det eneste sted i landet, der laver de avancerede HIPEC-behandlinger, som tages i brug, når tarmkræften har spredt sig til bughulen.

Fra udgangen af august vil der kun være én kirurg tilbage på Aarhus Universitetshospital, som har erfaring med nogle af de mest avancerede operationer på patienter med fremskreden tarmkræft. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

Hospitalet oplyser, at man vil forsøge at foretage så mange indgreb som muligt, men det er ikke udelukket, at nogle patienter vil blive behandlet i udlandet.

Trump tiltalt i forbindelse med håndtering af hemmelige dokumenter

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump er blevet tiltalt af føderale anklagere i forbindelse med efterforskningen af hans håndtering af hemmelige dokumenter i hans hjem Mar-a-Lago. En unavngiven kilde med kendskab til sagen oplyser ifølge Ritzau, at Trump står overfor syv anklagepunkter, og han er blevet stævnet til at møde op i det føderale domhus i Miami i delstaten Florida på tirsdag.

På det sociale medie Truth Social nægter Donald Trump sig skyld og oplyser, at tiltalen kommer fra "den korrupte Biden-administration", skriver Reuters.

Flere republikanske profiler har udtrykt medfølelse med Donald Trump. Formanden for Repræsentanternes Hus, republikaneren Kevin McCarthy, ser tiltalen som et "samvittighedsløst angreb" fra præsident Joe Biden. Florida-guvernør Ron DeSantis, som stiller op mod Donald Trump i kampen om at blive Republikanernes præsidentkandidat, kritiserer også beslutningen. Han beskriver det ifølge Ritzau som “en dødelig trussel mod det frie samfund”.

Gerningsmand bag knivangreb fik afvist asyl

Det vakte vrede og rædsel i Frankrig, da en knivbevæbnet syrisk mand torsdag morgen angreb fire børn og to pensionister på en legeplads i den franske by Annecy. Hændelsen har skærpet debatten om en landets migrationslov, som du kan læse om i dagens avis. Og nu viser det sig, at manden for få dage siden har fået afvist en asylansøgning i Frankrig. Det oplyser landets indenrigsminister ifølge Reuters.

Den 31-årige mand har opholdt sig i Europa siden 2013 og har asyl i Sverige, hvor han har boet med en svensk kvinde. De franske politi har endnu ikke angivet noget motiv for angrebet, men de oplyser, at der ikke umiddelbart mistænkes at være et "terrormotiv".

Nye organismer kan være vores ældste forfædre

Det har altid været en gåde, hvordan livet er opstået her på Jorden. Men med et nyt fund af en række af mikroskopiske livsformer er forskerne muligvis kommet et skridt tættere på svaret.

De mikroskopiske organismer, som er blevet fundet i nogle australske klipper, er ifølge forskerne resterne af en tabt og hidtil ukendt verden, der trivedes på Jorden for omkring 1,6 milliarder år siden. Således kan der altså være tale om de ældste kendte forfædre af den slægt, der senere blev til planter og dyr, inklusive mennesker.

Organismerne trivedes i våde habitater på tværs af kloden omkring en milliard år før fremkomsten af ​​dyr og planter. Men de har altså formået at forblive skjult i fossilregistrene – indtil nu.

Du kan læse mere om opdagelsen, der af forskerne bliver beskrevet som ”et sandt heureka-øjeblik”, her.