Kjærsgaard er færdig i Folketingets ledelse efter DF-nedsmeltning

DF's Pia Kjærsgaard er ikke længere en del af Folketingets Præsidium, som er Folketingets ledelse.

I forbindelse med Folketingets åbning tirsdag skal der vælges et nyt præsidium, og da DF i øjeblikket kun har seks mandater, ryger Pia Kjærsgaard ud.

- Det er ikke nogen overraskelse, og nu kan jeg koncentrere mig om mit folketingsarbejde, så det er udmærket, siger Kjærsgaard, som tidligere også har været Folketingets formand.

- Jeg har været glad for det, men der er nogle, som har forrådt partiet, svigtet partiet, og det betyder, at vi er blevet mindre. Det er, som det er, siger Kjærsgaard.

Hun henviser til, at DF er gået fra 16 til 6 mandater, efter at Morten Messerschmidt i januar blev ny partiformand.

Folketingets ledelse består af Folketingets formand og fire næstformænd. Folketingets formand vælges af et flertal i Folketinget for et år ad gangen.

I øjeblikket er Henrik Dam Kristensen (S) formand for Folketinget. Han har i øvrigt meddelt, at han ikke genopstiller ved næste valg. Det er ikke udskrevet endnu. Men det ventes at ske inden længe.

De Radikale, som er støtteparti til regeringen, har nemlig truet med at vælte regeringen, hvis statsminister Mette Frederiksen (S) ikke udskriver valg i forbindelse med Folketingets åbning.

- Den præcise dag betyder ingenting for mig. Og jeg kan også konstatere, at adskillige kommentatorer har noteret sig, at det bliver onsdag, der bliver udskrevet valg. Og det er helt fint med mig og os, har politisk leder Sofie Carsten Nielsen (R) udtalt.

De fire næstformænd kommer fra de fire største partier, som ikke har formandsposten. Og i øjeblikket er DF altså ikke blandt de største partier i Folketinget.

De fleste DF-afhoppere er skiftet til Danmarksdemokraterne, som har den tidligere Venstre-profil og eksminister Inger Støjberg i front.

Det er tidligere markante DF-profiler som Peter Skaarup og Søren Espersen. De har henholdsvis været gruppeformand og næstformand i en årrække i DF.

/ritzau/