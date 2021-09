Kjærsgaard: Henriksen vil være isoleret i toppen af DF

Partistifter Pia Kjærsgaard tror ikke, at Martin Henriksen - der åbent har kritiseret partiets udlændingelinje for at være for svag - vil få stor indflydelse i den hovedbestyrelse, han lige er valgt ind i.

Det siger hun efter valget af ham. Martin Henriksen blev valgt med flest stemmer af alle efter at have brugt sin opstillingstale på at angribe ledelsen i partiet for at være blevet for pæne og strømlinede i udlændingedebatten.

Under talen vendte Pia Kjærsgaard tommelen ned og så synligt vred ud.

- Det lignede ikke, jeg var utilfreds. Jeg var meget utilfreds.

- Jeg synes det var en dårlig tale, hvor han (Martin Henriksen red.) slet ikke kiggede på det organisatoriske, men skældte ud på hele ledelsen med Kristian Thulesen Dahl i spidsen, siger Pia Kjærsgaard.

Martin Henriksen har længe sagt, at han synes Dansk Folkeparti skal være hårdere i udlændingelinjen. Det har udløst kritik af ham, da linjen bliver lagt i Folketingsgruppen og ikke mindst af Pia Kjærsgaard.

Pia Kjærsgaard mener ikke, at det betyder ændringer i linjen.

- Jeg kan ikke gøre noget ved den opbakning, han får. Men jeg tror han sidder temmelig isoleret i hovedbestyrelsen.

- Samlet tror jeg, det er en god hovedbestyrelse. Jeg er glad for de to øvrige kandidater, der blev valgt, siger Pia Kjærsgaard.

Hun mener heller ikke, at årsmødet har sendt ledelsen et signal

- Næh, det gør jeg sådan set ikke, siger hun.

Adspurgt om, hvorvidt Martin Henriksen har en pointe i, at udlændingelinjen og ikke mindst tonen skal skærpes, siger Pia Kjærsgaard:

- Jeg er ikke tilhænger af Stram Kurs' politik. Det kan være, Martin Henriksen er det. Men nu synes jeg han skal koncentrere sig om det organisatoriske arbejde og mindre det politiske.

/ritzau/