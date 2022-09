Kjærsgaard om tumultår: Stemningen i DF har aldrig været så god

Partistifter Pia Kjærsgaard siger på Dansk Folkepartis årsmøde, at "stemningen og trygheden aldrig har været så stor og så god", som den er ved dette års årsmøde.

Udtalelsen kommer i en tale, hvor Pia Kjærsgaard generelt siger tak for årsmødet, som begyndte lørdag.

- Vi har mange gange været samlet her i Herning. Vi har altid været gode til at feste. Men stemningen og trygheden har aldrig været så stor og så god, som den er denne gang, siger Pia Kjærsgaard.

Hun siger, at der har været masser af gode taler og indlæg i løbet af de to dage, årsmødet har varet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men der er aldrig nogensinde angreb på vores egne eller intern splid og splittelse. Det gør, at vi kan gå fra det her årsmøde så stærke som nogensinde, siger partistifteren.

Det er Dansk Folkepartis 27. årsmøde.

Partiet har dog særligt de seneste år været præget af en tumultarisk tid med intern uro og splittelse, vælger- og medlemsflugt.

Problemerne førte til, at formand Kristian Thulesen Dahl efter næsten ti år på posten i november sidste år meddelte sin afgang - og at Morten Messerschmidt i januar overtog posten.

Men det fik ikke roen til at lægge sig, og flere medlemmer har siden januar forladt Dansk Folkeparti. Heriblandt fremtrædende DF'ere som tidligere næstformand Søren Espersen og Kristian Thulesen Dahl selv.

Weekendens årsmøde har dermed været det første, efter at Morten Messerschmidt blev formand. Og vurderingen er fra flere DF'ere under årsmødet i Herning Kongrescenter, at problemerne er fortid, og at man nu kigger frem - også mod et forestående folketingsvalg.

Det gælder både i talerne og på gangene, hvor både menige medlemmer og partiledelsen beskriver situationen for partiet som "optimistisk".

Andre bemærker, at dem, der er tilbage, er de "rigtige DF'ere".

- Det er jo ingen hemmelighed, at gennem de seneste år har det måske ikke været det allersjoveste at være til DF's årsmøder, fordi der har været intern splid. Det er kommet klart til udtryk, siger Pia Kjærsgaard til Ritzau efter talen.

- Nu bakker man fuldstændig op om formanden og om folketingsgruppen og det politiske projekt.

- Jeg har faktisk ikke hørt en eneste være utilfreds, og jeg tror ikke, at det er, fordi folk holder det tilbage, tilføjer hun.

/ritzau/