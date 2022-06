Kjærsgaard vil ikke kommentere Thulesen Dahls brud med DF

Kristian Thulesen Dahl stiller ikke op for Dansk Folkeparti næste valg. Pia Kjærsgaard afviser at sige noget.

Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl stiftede Dansk Folkeparti sammen for snart 27 år siden.

Men på trods af deres lange, fælles historie vil Pia Kjærsgaard ikke kommentere på, at Kristian Thulesen Dahl har meddelt, at han ikke vil stille op for partiet ved næste valg.

- Det har jeg ikke nogen bemærkninger til. Det er vores pressechef, Erik Bjørn Møller, vores formand, Morten Messerschmidt, og vores politiske næstformand, René Christensen, som tager den her debat, siger Pia Kjærsgaard.

- Det er sådan det er. I får ikke mere ud af mig.

Kristian Thulesen Dahl meddelte fredag morgen over for Radio4, at han ved næste valg ikke vil genopstille for Dansk Folkeparti. Han afviser ikke, at han vil stille op for et andet parti.

Spørgsmål: Du har arbejdet sammen med ham og drevet det parti frem siden 1995. Hvordan føles det for dig, der har arbejdet så tæt sammen med ham?

- Det har jeg som sagt ingen kommentarer til. Jeg må henvise til dem, jeg lige henviste til. Og det bliver jeg ved med at gøre, uanset hvor mange gange I spørger, siger Pia Kjærsgaard, som er på Folkemødet på Bornholm.

Efter flere dårlige valg for partiet valgte Kristian Thulesen Dahl at træde tilbage som formand efter kommunalvalget i november 2021.

I stedet blev Messerschmidt valgt, og det udløste, at seks medlemmer forlod partiet.

