Kjørmes Knud kommer nærmere

En dag med ritualer og varsler

- Før der var noget, der hed meteorologiske prognoser, satte man sin lid til alle mulige varsler, og kyndelmisse blev også brugt til at spå om fremtidens vejr.

- Man sagde for eksempel, at hvis det blæste så meget, at "18 kællinger ikke kunne holde den 19. ved jorden", så ville foråret snart være på vej.

- Og "Kjørmes-tø var bedre end 100 læs hø", forstået på den måde at tøvejr på kyndelmisse ville give en god høst.

- Desuden skulle det sikre en god høst, hvis man piskede frugttræerne med ris, ligesom rituelle pløjninger skulle bringe held og fyldte lader.