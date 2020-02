KL: Forskel på landets plejehjem er ikke problematisk

Nogle plejehjem har brug for flere medarbejdere end andre. Normeringer er derfor ikke løsningen, mener KL.

Det er ikke nødvendigvis et problem, at en ny undersøgelse fra forsknings- og analysecentret Vive viser, at der er store forskelle på antallet af medarbejdere per beboer på plejehjemmene landet over.

Nogle plejehjem har nemlig behov for flere hænder, hvis beboerne er syge og svage, mens andre plejehjem ikke har samme behov, hvis beboerne er sunde og raske.

Det mener Jette Skive (DF), der er formand for Kommunernes Landsforenings Sundheds- og Ældreudvalg

- Beboernes behov svinger. Nogle steder kræver nogle beboere meget i en periode. Man skal se på forholdene, hvordan er beboer sammensætningen lige nu, og hvor mange er syge, siger Jette Skive.

Hun ser derfor ingen grund til, at kommunerne skal underlægges regler for, hvor mange medarbejdere, der skal være på hvert plejehjem.

Den nye undersøgelse viser blandt andet, at antallet af beboere per medarbejder i nattevagt svinger fra 8 til 41.

Det har fået Ældre Sagen og fagforbundet FOA til at kræve nationale standarder for landets plejehjem.

Flere politikere på Christiansborg mener også, at der skal stilles større krav til kommunernes serviceniveau, men ifølge Jette Skive er det ikke så lige til.

- Det er menneskeligt at tænke sådan, men har beboeren ikke brug for sin nattevagt, så er beboeren jo ligeglad med, om der er en eller tre nattevagter.

- Så det er ikke bare lige sådan til. Man kan ikke bare sige, at der altid skal være fem nattevagter, siger Jette Skive.

Hun understreger, at der kan være for få varme hænder på flere plejehjem, og generelt mener hun, at serviceniveauet i hver kommune skal svare til arbejdsniveauet.

Hun vil bringe emnet op i KL og sammen med kommunerne se på, hvor der er plads til forbedringer.

- Vi kan altid diskutere, hvad der er godt nok. I min verden kan serviceniveauet næsten ikke blive højt nok. Der skal være plads til at passe på alle.

- Men vi skal heller ikke ansætte personale til at sidde og trille tommelfingre om natten, fordi der ikke er noget at lave, siger Jette Skive.

/ritzau/