KL inden økonomiforhandlinger: Udsigt til velfærdsforringelser

Kommunerne bliver nødt til at spare på velfærden, hvis de ikke bliver kompenseret mere for det hul i pengekasserne, som inflation og de stigende priser har medført.

Sådan lyder det fra formand for Kommunernes Landsforening, KL, Martin Damm (V).

Han tager onsdag aften for alvor tager hul på forhandlingerne med regeringen om kommunernes økonomi for næste år.

- Det betyder, at kommunerne skal ud og lave nogle hårde prioriteringer på velfærdsområderne, siger Martin Damm forud for aftenens forhandlinger.

Hvis det ender, som regeringen har lagt op til i sit udspil, vil det ifølge KL betyde, at der kommer til at mangle omkring 1,5 milliarder kroner i kommunernes pengekasser.

Det betyder dermed færre penge til velfærd.

Samtidig har regeringen overfor KL lagt op til at spare 0,7 milliarder kroner på administration i kommunerne.

Finansministeren siger til gengæld, at han vil give kommunerne 1,25 milliarder kroner med henvisning til flere ældre og børn.

1,25 milliarder kroner er det beløb, der antages at skulle til, for at fastholde velfærdsniveauet, selv om der bliver flere børn og plejekrævende ældre.

Men i KL's regnestykke efterlader det i sidste ende kommunerne med et minus på mindst en milliard kroner, lyder det.

- Så kommunerne står tilbage med et minus og ikke et plus. Derfor er der jo i virkeligheden ikke penge til flere børn og ældre, siger Martin Damm.

Spørgsmål: Men vi er jo alle ramt af de stigende priser. Må kommunerne ikke også holde for?

- Jo, men så er det jo bare det, man skal sige. At der desværre ikke er penge til flere børn og ældre, siger Martin Damm, som ikke mener, at finansministeren er ærlig i sin kommunikation.

- For det, borgerne kommer til at opleve ude i kommunerne næste år, er ikke, at der kommer penge til flere børn og flere ældre. Tværtimod er der et minus, siger han.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra finansminister Nicolai Wammen.

Siden 1979 har KL og regeringen stort set hvert år i juni måned indgået en aftale om næste års økonomi i kommunerne.

