KL og Danske Regioner vil løfte pleje af ældre og kronikere

KL og Danske Regioner sætter 12 pejlemærker i fælles udspil til fremtidens sundhedsvæsen.

Flere borgere bliver ældre, flere skal leve med kroniske sygdomme, og flere kommer til at have psykiske lidelser i fremtiden.

Da der samtidig er udsigt til, at der kommer til at mangle hænder i sundhedsvæsenet fremover, er der brug for at nytænke og udvikle det.

Det mener Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner, der er gået sammen om at lave 12 pejlemærker for fremtidens sundhedsvæsen.

- I begge organisationer er vi helt klar på at tage fat dér, hvor der er behov, siger Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, i en pressemeddelelse.

- Og de her 12 fælles pejlemærker viser, at der er rigtig mange steder, hvor vi er enige.

- Det fælles fodslag bør regeringen omsætte til en sundhedsplan, der kan løfte sundhedsvæsenet i en god retning til gavn for borgerne, siger hun.

I februar kom de to organisationer med en opfordring til regeringen om at få lavet en plan for, hvordan sundhedsvæsenet skal fungere i fremtiden.

Kort efter overtog coronavirus den politiske dagsorden. Men nu er det ved at være tid til at komme i gang med en plan for fremtidens sundhedsvæsen, mener KL og Danske Regioner.

- I lyset af coronakrisen i foråret var det helt naturligt, at arbejdet med en sundhedsaftale blev sat på pause, siger formand for KL Jacob Bundsgaard (S) i pressemeddelelsen.

- Men selv om vi på ingen måde er igennem krisen, så er tiden kommet til at få afklaret retningen for fremtidens sundhedsvæsen. Vi har brugt coronatiden på at drøfte de udfordringer, sundhedsvæsenet står overfor.

- Og vi kan konstatere, at når vi ser ind i fremtidens sundhedsvæsen, så ser vi de samme udfordringer og langt hen ad vejen mange af de samme løsninger, siger han.

KL og Danske Regioner ønsker blandt andet, at der skal etableres et formaliseret samarbejde mellem kommuner og regioner om de 21 akuthospitaler.

Det skal ske via såvel politisk dialog som fagligt samarbejde.

Derudover vil de have udarbejdet en plan for, hvordan store grupper af kronisk syge skal håndteres. Herunder tidlige indsatser og træning, så man kan forebygge sygdom og undgå, at sygdom forværres.

Det er uvist, hvornår regeringen vil komme med sit udspil til en sundhedsreform.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) sagde tidligere i år, at regeringens plan vil være kendt inden næste folketingsvalg. Det skal senest afholdes i juni 2023.

/ritzau/