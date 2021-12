KL og FOA: Lad efterlønnere hjælpe til i ældreplejen

Pensionister og efterlønnere kan være med til at løse problemet med mangel på hænder i ældreplejen.

Det mener Kommunernes Landsforening (KL) og fagforbundet FOA.

Coronasmitte og mangel på personale udfordrer ældreplejen voldsomt i mange af landets kommuner.

Nogle er sågar gået i nødberedskab, fordi man kæmper med mange sygemeldinger blandt de ansatte.

Og samtidig er markedet for vikarer og afløsere støvsuget. Især fordi mange har taget arbejde som podere eller vaccinatører.

Derfor foreslår KL og FOA, at man i en periode forsøger at trække på pensionister og efterlønnere, der vil tage vagter i hjemmeplejen og på plejehjemmene - vel at mærke uden at blive modregnet i deres ydelser.

- Det er afgørende, at vi sammen ruster os mod nogle svære uger. Ellers risikerer vi at stå i en meget akut situation.

- Vi skal både passe på borgerne og på medarbejderne. Derfor er det afgørende at sikre et beredskab, der kan afhjælpe de værste konsekvenser af de stigende smittetal, vi desværre ser frem mod, siger Mona Striib, der er formand for FOA.

På samme måde mener de to organisationer, at man skal give nuværende frivillige mulighed for at blive ansat midlertidigt.

Og så opfordrer de til, at man laver et særligt system for smitteopsporing, vaccination og test af personalet i ældreplejen. Det skal forhindre, at ældreplejen mangler hænder, fordi der er for lange ventetider.

- Vi håber, at regeringen vil tage godt imod vores forslag, så vi hurtigt kan få sat handling bag ordene, siger Jacob Bundsgaard (S), der er borgmester i Aarhus og formand for KL.

/ritzau/