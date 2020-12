KL udpeger 10 af 23 affaldsanlæg til at lukke inden 2030

Ifølge affaldsaftale skulle KL udpege de mindst effektive og mindst miljørigtige anlæg til lukning.

10 af 23 forbrændingsanlæg i Danmark skal ifølge en faglig plan fra Kommunernes Landsforening (KL) lukke inden 2030.

Det vil reducere forbrændingskapaciteten med 30 procent frem mod 2030. Det oplyser KL i en pressemeddelelse.

Planen er fremlagt, efter at Folketinget i juni indgik aftalen "En grøn affaldssektor 2030".

Og nu er KL altså klar med en plan, som skal afleveres til Energistyrelsen.

- Vi er nået frem til en plan, der både tager hensyn til, hvad der er bedst for klimaet og den danske samfundsøkonomi. Det er ingen hemmelighed, at det ikke har været en let opgave.

- Vi står nu med en faglig plan, der peger på, at der i 2030 kan opnås en klimaeffekt på 0,5 millioner tons CO2 og en økonomisk effektiviseringsgevinst på samlet 600 millioner kroner, siger KL’s formand, Jacob Bundsgaard (S), i pressemeddelelsen.

De ti forbrændingsanlæg, der skal være taget ud af drift inden 2030, er:

Argo (Roskilde), MEC Bioheat Power (Holstebro), I/S Norfors (Hørsholm), Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (Hjørring), AffaldPlus (Slagelse), Sønderborg Kraftvarme I/S, Aars Fjernvarme, Svendborg Kraftvarme A/S, Hammel Fjernvarme, Bornholms Affaldsbehandling.

Anlæggene i Roskilde og Hørsholm er to af de tre nyeste anlæg. De leverer ifølge Argo fjernvarme til 100.000 husstande på Sjælland.

- Det er en helt uforståeligt, at vi skal lukke nogle af de mest moderne anlæg i Danmark.

- Hvis Argo lukker, skal affaldet bare behandles til en højere pris et andet sted, siger Niels Hörup (V), borgmester i Solrød og bestyrelsesformand for Argo, i en pressemeddelelse.

Han mener, at lukningen af Argo ikke lever op til kriteriet om, at det er de mindst effektive og mindst miljørigtige anlæg, der skal lukke.

Argo-anlægget blev taget i drift i 2013. Det skulle efter planen omdanne affald fra 420.000 personer på Sjælland til fjernvarme de næste 25 år.

Og lukningen vil ifølge Argo føre til en prisstigning på varme på cirka 1200-1300 kroner om året for folk bosat i Storkøbenhavn.

Ifølge Jacob Bundsgaard er det vigtigt, at lukningen af anlæggene ikke går ud over borgerne.

- Det skal gøres så omkostningseffektivt som muligt for at sørge for, at forbrugerpriserne fortsat er billige.

- Desuden er det afgørende, at vi garanterer borgerne et alternativ til den affaldsenergi, der bliver udfaset, så der stadig er varme i hjemmene til rimelige priser, siger Jacob Bundsgaard.

En politisk drøftelse mellem staten og kommuner skal frem mod sommeren 2021 konsolidere planen og finde en model for fordeling af affald i hele landet.

/ritzau/