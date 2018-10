KL vil have SOSU-hjælpere til at arbejde en time mere

Én times ekstra arbejde om ugen kan afhjælpe rekrutteringsproblem på social- og sundhedsområdet i kommunerne.

Frem mod 2025 vil der komme mere end 80.000 flere ældre over 80 år.

Det betyder, at der vil komme til at mangle omkring 15.000 medarbejdere på det kommunale ældre- og sundhedsområde om fem år.

Men det kan til dels afhjælpes, hvis flere deltidsansatte SOSU-assistenter, -hjælpere og sygeplejersker arbejder en time mere om ugen.

Sådan lyder konklusionen i en ny undersøgelse fra Kommunernes Landsforenings (KL) nyhedsbrev, Momentum.

Ifølge undersøgelsen arbejder 68 procent af sygeplejersker i dag på deltid. For SOSU-assistenter er det 75 procent, mens det gælder for 81 procent af SOSU-hjælpere.

Til sammenligning er 46 procent af alle de kommunalt ansatte på deltid.

Hvis de deltidsansatte arbejder blot én time mere om ugen, vil det give i omegnen af 1700 ekstra årsværk, lyder det i undersøgelsen.

Et årsværk svarer til én persons fuldtidsarbejde i et år.

På den baggrund opfordrer KL's formand for Løn- og Personaleudvalg, Michael Ziegler, nu kommunerne til at arbejde på at få flere medarbejdere til at gå op i tid eller arbejde på fuldtid.

- Vi står over for massive rekrutteringsproblemer på ældreområdet, som vi på flere planer arbejder på at løse.

- Arbejdspladserne bør derfor eksempelvis ved MUS (medarbejdersamtaler, red.) eller andre anledninger med jævne mellemrum drøfte om den enkelte medarbejder ønsker at gå op i tid, siger han i en pressemeddelelse.

Michael Ziegler opfordrer samtidig kommunerne til at gøre fuldtid til det normale udgangspunkt for unge og nyuddannede, der ansættes på ældre- og sundhedsområdet.

