Klæd dine børn økonomisk på til fremtiden

Flere forældre inkluderer ikke deres børn i de økonomiske beslutninger i hjemmet, og det er en fejl, lyder det fra økonomisk rådgiver.

Det kan være, at I allerede har haft snakken om bierne og blomsterne, men derefter bør privatøkonomi stå som næste punkt på listen over ting, du skal tale med junior om.

Mange af os er nemlig ikke gode nok til at tage den økonomiske snak, viser en ny undersøgelse fra YouGov for Danske Bank.

Her kan man se, at hver tredje danske forælder til et barn mellem 7 og 12 år kun taler lidt eller slet ikke med deres børn om økonomien i hjemmet.