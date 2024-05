Klagenævn afviser udvidelse af Aarhus Havn

En planlagt udvidelse på 43 hektar af Aarhus Havn stoppes.

Det viser en afgørelse i en klagesag fra Planklagenævnet ifølge Radio4.

Havneudvidelsen blev vedtaget i en lokalplan i juni 2023.

- Et enstemmigt nævn finder på den baggrund, at miljøvurderingslovens minimumskrav til en miljørapport ikke er opfyldt, og miljøvurderingen lider derfor af en væsentlig retlig mangel og er ugyldig, lyder det i Planklagenævnets afgørelse.

Planen om udvidelsen af havnen har været undervejs siden 2018.

Der er blevet mødt med lokal modstand, der bunder i en frygt for, at havneudvidelsen vil gå ud over klimaet, udsigten ud over Aarhus Bugt og havmiljøet.

Efter planen skulle havnen i første omgang udvides med 43 hektar - hvilket svarer til lidt over seks fodboldbaner.

Ifølge aftalen kunne der senere udvides med yderligere 36 hektar - omkring fem fodboldbaner, skriver Radio 4.

Det er blandt andet Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus, nogle borgere, der opdrætter muslinger i planområdet, en række foreninger samt Alternativet i Storkreds Østjylland, der har klaget over lokalplanen - og som nu har fået medhold.

Det betyder, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke længere gælder, står der i afgørelsen fra Planklagenævnet.

/ritzau/