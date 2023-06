Klager fra kræftpatienter viser problemer flere steder end Aarhus

På flere hospitaler har kræftpatienter oplevet ikke at få konkrete tilbud om behandling et andet sted, hvis hospitalerne ikke har kunnet nå det inden for den lovpligtige periode.

Det viser en gennemgang af afgørelser fra Styrelsen for Patientklager, som DR har lavet.

Gennemgangen dækker det seneste halve år.

Ud over Aarhus Universitetshospital (AUH) har Rigshospitalet, Herlev Hospital og Regionshospitalet i Viborg i fem sager undladt at oplyse patienter om, hvor de kunne få en undersøgelse eller operation inden for to uger.

Der kom fokus på problemerne på kræftområdet i løbet af foråret.

Her udgav DR en række historier om for lange ventetider på AUH i Region Midtjylland. Nærmere bestemt var det på hospitalets afdeling for mave-tarmkirurgi, at der var problemer.

Onsdag beklagede regionen, at i alt 306 patienter på afdelingen ikke er blevet tilbudt behandling på andre hospitaler eller er blevet fejlinformeret om deres rettigheder.

Afgørelserne fra Styrelsen for Patientklager viser, at problemerne rækker ud over Aarhus. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen til DR.

- Det er måske kun toppen af isbjerget, vi får i de her afgørelser, siger han med forbehold for, at der er tale om få klageafgørelser.

- Men vi skal også huske på, at de patienter, der har overskud til at klage, er stærke patienter.

Hvis et sygehus for eksempel på grund af kapacitetsmangel ikke kan tilbyde en patient udredning eller behandling inden for de maksimale ventetider på to uger, skal hospitalet tilbyde patienten at blive henvist til et andet hospital i Danmark eller i udlandet.

Patienten kan så sige ja til at lade sig flytte. Eller patienten kan beslutte at blive og vente, men for længe.

Den mulighed har patienterne i de fem sager ikke fået.

Det konkluderer styrelsen, fordi det ikke er dokumenteret i patienternes journaler, at de har fået tilbudt et andet behandlingssted, skriver DR.

Tre af patienterne har brystkræft. To har endetarmskræft, skriver mediet. De to sidstnævnte var patienter på afdelingen på AUH.

Fredag middag offentliggør samtlige regioner rapporter, der afdækker eventuelle udfordringer med ventetider og kapacitet på kræftområdet generelt.

De er blevet afkrævet en status, efter sagen i Aarhus begyndte at rulle.

