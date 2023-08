Klagere retter kritik mod Kirkeministeriet: Har været “smølende” i sagerne fra Aarhus Stift

Et “smølende” ministerium.

Kritikken har indtil nu været rettet mod Aarhus-biskoppen, Henrik Wigh-Poulsen. Men nu træder to centrale personer frem og udtrykker utilfredshed med Kirkeministeriet i sagerne fra Aarhus Stift, som kredser om et hårdt arbejdsmiljø, dårligt samarbejde og chikane.

De to personer anklager ministeriet for langsom sagsbehandling og mangelfuld kommunikation, hvilket de mener er med til at forværre problemerne i Aarhus Stift.

I avisen kalder menighedsrådsformand i Sankt Lukas Sogn, Karen Haugstrup, ministeriet for “smølende”. Faktisk mener hun, at sagsbehandlingen gør “alle problemer dobbelt så store”.

Kirkeministeriet fortæller, at behandlingen af sagerne er i gang, men at det har forståelse for, at sagsbehandlingstiden kan opleves som lang.

Kristeligt Dagblad talte i juli med en af klagerne fra Norddjurs Provsti, som efter tre måneders sagsbehandling rettede en kritik mod Kirkeministeriet.

Der er blevet sendt i alt tre klager over biskoppen til ministeriet, men indtil videre har klagerne blot fået autogenerede mailsvar tilbage, oplyser Karen Haugstrup og Vibeke Høggaard Sommer, som er præst i Glesborg Sogn og medlem af provstiudvalget i Norddjurs Provsti.

Hun er talskvinde for de ti menighedsråd og ni præster i Norddjurs Provsti, som har klaget over Henrik Wigh-Poulsens håndtering af en personalesag og det, som ifølge klagerne har været et dårligt arbejdsmiljø.

I maj fratrådte daværende provst i Norddjurs Lars Seeberg sin stilling, men provstiudvalget har besluttet først at genbesætte stillingen, når ministeriet har truffet en afgørelse. Det samme gælder i Aarhus Domprovsti, hvor der ad flere omgange blev klaget over daværende provst Gerda Jessen, som fratrådte sin stilling i slutningen af april.

Der er udpeget konstituerede provster begge steder, men Kirkeministeriet kan ikke give et svar på, hvornår klagesagerne i Aarhus Stift vil være færdigbehandlede.

Kristeligt Dagblad har tidligere beskrevet sagens forløb, som trækker tråde tilbage til 2018, hvor kimen til problemerne og konflikten i Norddjurs Provsti ifølge flere blev lagt.