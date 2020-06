To klasser er sendt hjem i Holbæk efter mistanke om corona

I Holbæk mistænkes en elev for at være coronasmittet, og i Hillerød er der fundet to tilfælde i en børnehave.

En elev på Tuse Skole ved Holbæk mistænkes for at være smittet med coronavirus, og det har fået skolens ledelse til at sende to klasser hjem.

Det skriver TV2 Øst.

Beslutningen er taget, efter at den ene elev tirsdag udviste tegn på corona. Det fortæller Palle Spånhede, der er pædagogisk leder for 7. til 9. klasse på skolen.

- Det er 7.A og 8.A, der har været i Strandparken (i Holbæk, red.) i går i forbindelse med undervisningen, der er blevet sendt hjem.

- Her var der en af eleverne, der udviste tegn på corona, siger Palle Spånhede til TV2 Øst.

Ifølge ham har eleven et familiemedlem, der er testet positiv for coronavirus.

Forældrene til de hjemsendte elever er informeret om situationen, og efter anbefalinger fra myndighederne bliver alle elever nu testet for coronavirus.

Hjemsendelsen sker efter et forsigtighedsprincip, oplyser skolelederen, der ikke mener, at der er grund til at frygte, at elever i skolens andre klasser kan være smittet med corona.

Mens der endnu kun er mistanke om coronasmitte hos eleven fra Tuse Skole, er to personer i en børnehave i Hillerød Kommune til gengæld blevet testet positive for virusset.

Det drejer sig om børnehaven Globus, oplyser Hillerød Kommune i en pressemeddelelse ifølge sn.dk. Det er en medarbejder og et barn, der er blevet testet positive.

Den smittede medarbejder gik ifølge kommunen syg hjem fra arbejde onsdag i sidste uge og blev testet positiv for coronavirus fem dage senere.

Pædagogens nære kontakter blev opsporet tirsdag i denne uge og indkredset til tre børn og to voksne, som nu alle er sendt hjem.

Det ene barn var i forvejen hjemme på grund af sygdom, og det er dette barn, som også er testet positiv for coronavirus, skriver sn.dk.

Kommunen har også opsporet, hvilke andre børn det smittede barn har været tæt på, og der er fundet frem til ni børn, der går i Globus.

De børn har desuden tre søskende, der går i vuggestuen Spiralen, som Globus er tilknyttet. De i alt 12 børn er nu sendt hjem.

/ritzau/