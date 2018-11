Klaus Riskær Pedersen vil i Folketinget

Klaus Riskær Pedersen har stiftet et politisk parti. Han vil reformere det nuværende skattesystem.

Klaus Riskær Pedersen har i tidens løb været i forbindelse med en række politiske partier uden rigtigt at finde sig til rette nogen steder.

Det har han tilsyneladende taget konsekvensen af og stiftet sit eget parti.

Partiet, der slet og ret hedder "Klaus Riskær Pedersen" har allerede fået en hjemmeside, hvor erhvervsmanden forklarer nærmere om sit politiske projekt.

Det handler om at skabe "et gennemsigtigt og fair skattesystem", fordi det nuværende med Riskærs egne ord er faldet fra hinanden.

Klaus Riskær Pedersen har i årevis forsøgt at gøre opmærksom på problemerne ved det nuværende system.

Han mener, at skattebyrden er skævt fordelt på den måde, at erhvervslivet har for mange smuthuller, som gør det muligt at nedbringe eller helt at fjerne skattebetalingen.

- Vort velfærdssamfund kan ikke holde til en ubalance, hvor det er befolkningen, der betaler hovedparten af alle skatter, afgifter og gebyrer, mens de virksomheder, vi arbejder for, kun betaler en brøkdel, skriver Riskær på hjemmesiden.

Løsningen er ifølge Riskær at beskatte alle former for transaktioner i det øjeblik, de foretages.

Det betyder blandt andet, at indkomst-, selskabs- og ejendomsværdiskatter samt moms på fødevarer droppes.

Til gengæld skal den generelle momssats forhøjes, ligesom arbejdsmarkedsbidraget skal forhøjes på lige fod med pensionsafkastbeskatningen.

Og så skal virksomheder beskattes af deres omsætning og ikke deres overskud, som det er tilfældet i dag.

Målet med det nye parti er allerede at komme på stemmesedlen ved det folketingsvalg, der senest skal afholdes til juni næste år.

Det vil i givet fald kræve, at det lykkes at samle 20.109 underskrifter fra danskere, der bakker op om Riskærs parti.

Klaus Riskær Pedersen har tidligere været medlem af Venstre, som han repræsenterede i Europa-Parlamentet, inden han blev ekskluderet.

Han forsøgte at blive folketingskandidat for Alternativet inden det seneste valg, men blev vraget af partiets politiske leder, Uffe Elbæk.

Andre forsøg på at blive opstillet for Kristendemokraterne og Konservative lykkedes heller ikke.

/ritzau/