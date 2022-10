Klima og trivsel skal sikre Alternativet genvalg til Folketinget

Politisk leder Franciska Rosenkilde (Å) mener, at politikerne har travlt med at lægge forbud ned over de unge.

Klima og trivsel er to af de mærkesager, der skal bringe Alternativet over spærregrænsen på to procent ved det kommende folketingsvalg, som blev udskrevet onsdag.

Det siger politisk leder Franciska Rosenkilde (Å).

- Vi vil især fremhæve, at klimapolitik i Danmark fra nu af er landbrugspolitik.

- Det er fuldstændig afgørende, at det folketing, der bliver stemt igennem 1. november, som noget af det første går i gang med at lave en omstilling af det danske landbrug.

- Så vi i fremtiden har en bæredygtig fødevareproduktion til et mere regenerativt landbrug, siger hun.

Alternativet foreslog tilbage i 2015 at indføre en arbejdsuge på 30 timer, og det er stadig partiets politik, som det vil slå sig op på i valgkampen.

- Derudover er vi meget optagede af hele trivselskrisen, og det handler rigtig meget om en 30 timers arbejdsuge, en fire dages arbejdsuge, det handler om en meget mere forebyggende sundhedspolitik.

- Selvfølgelig skal vi styrke sundhedsvæsenet, men det handler også om, at vi ikke skal være syge, siger hun.

Alternativet mener også, at politikerne har for travlt med at lave forbud for de unge med forslag om alkoholforbud og SU-beskæringer.

- For os er det vigtigt, at vi snakker med de unge om, hvad grunden er til, at de mistrives i så stor grad, og at vi har fokus på trivsel, frem for at de hurtigere skal komme igennem uddannelserne, så de kan blive til nytteværdi for økonomien, siger Franciska Rosenkilde.

Alternativet kan på nuværende tidspunkt ikke støtte nogen af de tre statsministerkandidater, da ingen af dem ifølge den politiske leder leverer nok på de dagsordener, Alternativet prioriterer.

Men alt tyder på, at partiet ender med at pege på statsminister Mette Frederiksen (S).

- Hvis det ender med, at hun er det eneste bud, der er på den rødgrønne fløj, så giver det sig selv, siger Franciska Rosenkilde.

Og så er der også lige spørgsmålet om, hvorvidt Alternativet overhovedet kommer i Folketinget, efter at partiet tilbage i marts 2020 nærmest destruerede sig selv.

Uffe Elbæk, Sikandar Siddique, Susanne Zimmer og Rasmus Nordqvist forlod dengang partiet, fordi de ikke kunne enes med Josephine Fock, som Alternativets medlemmer kort forinden havde valgt som politisk leder på et ekstraordinært landsmøde.

Det efterlod Torsten Gejl tilbage som Alternativets eneste folketingsmedlem.

Siden har Alternativet på intet tidspunkt været over spærregrænsen på to procent i de politiske meningsmålinger, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau.

I den seneste måling, som kom mandag i denne uge, lå partiet til 1,5 procents vælgertilslutning.

Uffe Elbæk kom for nylig tilbage i folden, så Alternativet nu er oppe på to folketingsmedlemmer, men partistifteren stiller ikke op ved det kommende valg.

Franciska Rosenkilde føler sig dog sikker på, at Alternativet kommer i Folketinget igen.

- Ja, det gør jeg. Også fordi jeg ved, at klima, miljø og bæredygtighed er noget, der optager danskerne rigtig meget, siger hun.

/ritzau/