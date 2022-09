Bevægelsen Fridays for Future holder international klimastrejkedag i dag med 475 klimastrejker over hele verden. I Danmark ventes mindst 5000 gymnasie- og skoleelever i Aarhus og København at strejke og demonstrere. En af de strejkende er 17-årige Caroline Mahler Lundsteen, der går i 2. g på Det frie Gymnasium i København og er aktiv i Den Grønne Ungdomsbevægelse.

Hvorfor arrangerer I en klimastrejke?