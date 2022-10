Klimaaktivister har set sig sure på kunsten: Nu skruer danske museer op for sikkerheden

Velkommen til ugens første Morgensamling efter en efterårsferie præget af store udviklinger på den internationale scene.

Vi starter dog herhjemme, for med lige godt en uge til valget bevæger valgkampen sig nu ind i den afsluttende fase, og politikerne kæmper med næb og klør for at sikre sig de afgørende stemmer.

Blandt andet lagde Mai Villadsen søndag vejen forbi Inger Støjbergs brors gård ved Limfjorden for at diskutere landbrugets rolle i at reducere CO2-udledningen.

De to frontfigurer var ikke overraskende uenige på en lang række punkter. Ikke mindst da snakken faldt på, hvorvidt en høj CO2-afgift blot vil sende produktionen til andre lande. Det skriver DR.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mens Mai Villadsen og Inger Støjberg debatterede over en halmballe, førte Liberal Alliance valgkamp ved Københavns Hovedbanegård. Her havde partileder Alex Vanopslagh skrevet, at folk kunne komme og hilse på ham kl. 16.00. Og det var der tilsyneladende rigtig mange, der havde lyst til.

Det var særligt de unge, som valfartede til hovedbanegården for at få et glimt at "TikTok-kongen", der har gjort en stor indsats for at nå den yngre demografi på de sociale medier.

Ifølge Ole Birk Olesen (LA), som lagde dette billede på Twitter, var køen stadig lang efter fem kvarter.

Hvem overtager efter Liz Truss?

Det er ikke kun i dansk politik, at det efterhånden spidser til. I dag klokken 15.00 dansk tid er det sidste frist for nominering af nye kandidater til posten som formand for Det Konservative Parti i Storbritannien, der med al sandsynlighed kommer til at overtage premierministerposten.

Sent i aftes valgte eks-premierminister Boris Johnson, der ellers var blevet spået en overraskende genrejsning, at trække sig fra formandskampen. Og det efterlader ifølge BBC den tidligere finansminister Rishi Sunak som klar favorit.

Kampen om formandskabet – og dermed også premierministerposten – blev skudt i gang, da Liz Truss i sidste uge trak sig efter blot 45 dage på posten.

En italiensk kending vender tilbage

Den forgangne uge har også været en begivenhedsrig en af slagsen i italiensk politik. En måned efter landets parlamentsvalg kunne premierminister Giorgia Meloni fra højrefløjspartiet Italiens Brødre denne lørdag danne en ny regering.

Den nye regering byder blandt andet på et gensyn med Italiens forhenværende premierminister, den evigt kontroversielle Silvio Berlusconi, som under regeringsforhandlingerne er kommet i unåde efter at have udvekslet gaver med Ruslands præsident Vladimir Putin.

Det bliver dog ikke Giorgia Melonis eneste udfordring som premierminister, for listen er lang. Energiforsyningskrisen og inflationen kombineret med landets stærkt begrænsede økonomiske råderum som følge af Italiens store statsgæld betyder, at det bliver en nærmest umuligt opgave at lede landet, lyder det i dagens avis.

Kinesisk magtdemonstration

Morgensamlingens sidste storpolitiske stop bliver i Kina, hvor præsident Xi Jinping lørdag brugte den 20. partikongres til at konsolidere sin magt.

Billederne af eks-præsident Hu Jintao, der modvilligt bliver fjernet fra Xi Jinpings side og eskorteret ud under et afsluttende møde ved partikongressen, er efterhånden gået verden rundt. Hændelsen bliver opfattet som en ren magtdemonstration fra præsidentens side, selvom de præcise omstændigheder endnu er ukendte.

Og da Xi Jinping skulle præsentere partiets nye ledelse, glimrede flere prominente skikkelser ved deres fravær. Landets nuværende premierminister, Li Keqiang, blev fuldstændig forbigået. Formentlig fordi han tilhører en anden fraktion af partiet end Xi Jinping selv.

Hu Jintao bliver eskorteret bort for øjnene af Xi Jinping. Foto: Noel Celis/AFP/Ritzau Scanpix.

Endnu en vielsesdebat ser dagens lys

Vi vender blikket bort fra internationale forhold og ser mod folkekirken, hvor en stor debat er under opsejling. For hvordan bør kirken egentlig vie mennesker, der har fået juridisk kønsskifte?

Det spørgsmål stiller retsteolog Kristine Garde i denne kronik, hvor hun konkluderer, at individets egen kønsidentifikationen juridisk set må stå over det biologiske køn, man er født med.

Det samme mener også Vibeke Bidstrup, der er sognepræst i Grundtvigs Kirke i København.

Jesper Bacher, der er sognepræst i Vejleby Sogn på Lolland, og som tidligere har afvist at vie par af samme køn, er dog mere tilbageholdende:

“Spørgsmålet er, om staten ikke spiller Gud, hvis man mener at kunne diktere en kirkelig vielse på baggrund af en juridisk foranstaltning,” siger han i dagens avis.

Danske museer skruer op for sikkerheden

I sidste uge kunne vi i Morgensamlingen beskrive, hvordan Asger Jorns “Den Foruroligende Ælling” var blevet reddet efter at have været udsat for hærværk tidligere i år. Og det er ikke et enestående eksempel.

I de seneste måneder har en bølge af opsigtsvækkende klima-aktioner fundet sted mod berømte malerier af blandt andet Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli og Vincent van Gogh, hvilket har fået har fået flere museer til at skrue op for sikkerheden.

Det gælder også herhjemme, hvor Louisiana, Statens Museum for Kunst og Glyptoteket fortæller Berlingske, at man har skærpet diverse sikkerhedsforanstaltninger som reaktion på udviklingen. Af sikkerhedsmæssige hensyn ønsker ingen af museerne at uddybe, hvad skærpelsen indebærer.

Direktør i Organisationen Danske Museer, Nils M. Jensen, fortæller Berlingske, at bølgen af hærværk er noget, som der bliver talt meget om i hele Europa. Dog, understreger han, vil løsningen aldrig være at spærre værkerne inde, da samlingerne er et demokratisk anliggende, som skal vises frem.

Farvel til Misty

Zoologisk Museum ved Fælledparken i København behøver ikke at frygte for hærværk lige foreløbig. I går var nemlig sidste åbningsdag på museet, der lukker efter at have udstillet udstoppede dyr og forstenede knogler gennem 52 år.

Og det blev en værdig afslutning for museet, der i løbet af efterårsferien havde hele 14.000 nysgerrige sjæle på besøg. Søndag kunne gæster blandt andet overvære nedpakningen af museets helt store vartegn, skelettet af den 17 meter lange planteædende dinosaur "Misty", der siden 2014 har haft til huse på museet.

Gæster overværer nedpakningen af "Misty".

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix.

Zoologisk Museum genåbner til 2025 som en del Statens Naturhistoriske Museum, der åbner ved Botanisk Have i København. Men der bliver ikke plads til alle museets 14 millioner genstande på den nye matrikel.

Hvis ikke du nåede at sige farvel til Zoologisk Museum, kan du tage med på Kristeligt Dagblads sidste visit og blive klogere på, hvordan man for eksempel transporterer en tørret flue, kamæleoner i glas og – naturligvis – en dinosaur.