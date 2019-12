Klimabevægelse: Dronningens ord kan få flere ind i kampen

Det er godt, at dronningen taler om klima i nytårstale, men det kunne have fyldt mere, mener klimabevægelse.

Da dronningen tirsdag aften holdt sin årlige nytårstale, talte hun om klimaforandringer.

Og at dronningen nævner klimaet i sin nytårstale, er noget, der kan få stor betydning for klimakampen, mener Tobias Grip. Han er en af talsmændene for klimabevægelsen Fridays for Future i Danmark.

- Det er et stort skridt for os, at klimaet kommer med i dronningens nytårstale. Vi håber, at dronningens ord om klimaet kan hjælpe med at bringe kampen ud til endnu flere danskere.

- Det er en kamp for alle - og det kan fokus i talen forhåbentligt være med til at sætte fokus på, siger han.

Den globale klimabevægelse Fridays for Future blev etableret, efter at den svenske klimaaktivist Greta Thunberg begyndte at holde fri fra skole hver fredag for at demonstrere på klimaets vegne.

Det er andet år i træk, at dronningen kommer ind på klimaet i sin nytårstale.

Tirsdag aften var klimaforandringer det første tema i årets tale:

- Så storslået og varieret vor Jord end kan synes, er den dog sårbar. Det er vi ved at lære at indse, og det kan godt bekymre, ikke mindst mange unge, som ser klimaforandringerne, der gør sig tydeligt gældende i disse år, sagde hun.

Dronningen talte om, at danskerne har en fælles forpligtelse over for kloden.

- Det er en væsentlig udfordring for os alle i dag, og det gælder om, at vi alle er opmærksomme på, hvordan vi lever, og hvad vi gør, sagde hun.

Men fordi klimadebatten har præget Danmark i 2019, mener Tobias Grip ikke, at det fyldte nok i dronningens nytårstale.

- Klimaet har fyldt så meget i år, at hun godt kunne have snakket mere om det. Selvfølgelig kan hun ikke gå politisk ind, men jeg synes, der er nogle helt grundlæggende ting, hun godt kunne have nævnt.

- Jeg mangler en større ros til de unge for at tage teten i klimakampen og række hånden ud til de voksne, siger han.

