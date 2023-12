Klimaforandringer truer flere og flere af verdens dyr

Klimaforandringerne har store konsekvenser for verdens dyreliv og truer flere og flere af klodens arter.

Det viser en opdatering af den globale rødliste over truede dyr, som den store naturbeskyttelsesorganisation IUCN står bag.

Den er mandag blevet præsenteret på FN's klimatopmøde i Dubai - COP28.

- Der er ingen grund til, at vi behøver at være i denne her situation, slår generaldirektør Grethel Aguilar fast på et pressemøde.

Artiklen fortsætter under annoncen

For første gang er der lavet en samlet vurdering af verdens ferskvandsfisk, som udgør over 40 procent af de kendte fiskearter.

Hver fjerde af de knap 15.000 undersøgte arter af ferskvandsfisk er i risiko for at blive udryddet.

For mindst hver sjette af de truede arter spiller klimaforandringer som lavere vandstand og skiftende sæsoner en rolle.

Forurening påvirker over halvdelen af ferskvandsfiskene i risiko for udryddelse.

En af de arter, der har fået det dårligere, er særdeles i Danmark - laksen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tal viser, at den globale bestand er faldet 23 procent mellem 2006 og 2020, og arten er nu "næsten truet".

Det er den fjerde af de otte kategorier, som IUCN arbejder med. De to følgende er "sårbar" og "truet".

Rødlisten består af i alt 157.190 arter, hvoraf mere end hver fjerde - 44.016 - er truet af udryddelse.

/ritzau/