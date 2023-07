Klimaforsker peger på tre ingredienser i uheldig hedecocktail

Termometrene i Sydeuropa banker opad denne sommer, hvor ekstrem hede er en alvorlig bekymring.

I Nordamerika, Asien, Nordafrika og omkring Middelhavet ventes temperaturer over 40 grader celsius "i et vedvarende antal dage", lød det fra FN-agenturet Den Meteorologiske Verdensorganisation (WMO) tirsdag.

Forklaringen skal findes i en uheldig cocktail, forklarer professor ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet Eigil Kaas.

Han er også klimaforsker ved Nationalt Center for Klimaforskning hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Den vigtigste ingrediens er global opvarmning. Det er den underliggende og grundlæggende årsag til, at det er varmt, slår han fast.

Dertil kommer, at vi længe har haft høje temperaturer i Atlanterhavet, selv om det dog er lidt aftagende nu, forklarer klimaforskeren.

Og så er der vejret: Hvordan høj- og lavtryk ligger fordelt, og hvordan atmosfæren strømmer også i lodret retning.

- Normalt har vi et bælte langs Ækvator, hvor luften stiger opad, og det regner meget. Både syd og nord herfor synker luften nedad, og det er meget tørt.

- Hele systemet med opstigning og nedsynkning rykker nordpå, når det er sommer hos os. Derfor er det nordlige Sahara knastørt og varmt om sommeren, og det samme gælder også Nordafrika og i mindre grad Middelhavsområdet.

Fra år til år sker der vejrbetingede og tilfældige forskydninger i området med nedsynkning og tørke.

I år er området rykket ekstra langt nordpå, og middelhavsområdet har samtidig haft direkte tilførsel af meget varm luft fra Nordafrika i flere "pust".

- Det er derfor blevet ekstra varmt og tørt. Det får en selvforstærkende effekt, fordi det udtørrer jorden, og når jorden er meget tør, er der meget lidt fordampning fra træer, blade og selve jorden, og så bliver overfladen meget varm, fordi der ikke er meget afkøling fra fordampning, forklarer Eigil Kaas.

Han forklarer, at forskydningen fra Sahara skyldes en særlig vejrsituation.

Men det er global opvarmning, der sætter scenen på den lange bane.

- Den situation, vi ser nu, er et billede på, hvad vi vil se meget mere af i fremtiden, fordi vi har den underliggende globale opvarmning med et ekstra regionalt boost over Sydeuropa på grund af en mere generel udvidelse nordpå af det her store nedsynkningsområde ved Sahara.

Også klimafænomenet El Niño, der kort fortalt opstår af naturlige årsager, når overfladevand i dele af det tropiske Stillehav bliver unormalt varmt, vil udvikle sig de kommende måneder og give en effekt.

Han pointerer, at meget er betinget af vejrsystemerne. Og de er meget dynamiske og derfor præget af en høj grad af tilfældighed.

- Men når vi har global opvarmning, og vi så også ser de her særlige vejrforhold, så betyder det, at rekorderne bliver meget større.

