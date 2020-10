Klimaforskere vil have fradrag til halvgrøn bil skrottet

Plug-in-hybridbiler anklages for at udlede mere CO2 end antaget. De får klimarabat, og politikere vil forlænge.

En række klimaforskere advarer mod at forlænge en ordning, hvor bilkøbere kan spare betydelige beløb, hvis de køber en plug-in-hybridbil, som anses for at være grøn.

Det er de nemlig ikke, vurderer Klimarådet og den europæiske miljøorganisation Transport and Environment. Det skriver Information.

- Det er helt afgørende, at vi allerede nu påbegynder en betydelig opbremsning i skattebegunstigelsen af plug-in-hybrider, siger vicepræsident i miljøorganisationen til avisen.

Han mener, at hvis ordningen forlænges, kan det gøre det sværere at nå regeringens 2030-mål om at have reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 procent sammenlignet med niveauet i 1990.

Afgiftsnedsættelsen, som kan spare bilkøbere for titusindvis af kroner, står til at udløbe ved nytår. Venstre, De Konservative og De Radikale har under igangværende transportforhandlinger foreslået at forlænge den.

De Radikale ønsker en million grønne biler i 2030. Derfor ønsker partiet at fortsætte afgiftsnedsættelsen, fortæller klimaordfører Ruben Kidde.

- Vi har ikke lagt os fast på noget endnu, og jeg må endnu en gang sige, at vores fokus er på de rene elbiler, siger han til avisen.

En plug-in-hybrid kan i modsætning til almindelige hybridbiler oplades. En plug-in-hybrid kan fungere som elbil over kortere distancer, men derefter kan den fungere som en hybrid, så den både kører på brændstof og el, fremgår det af bilorganisationen FDM's hjemmeside.

Ifølge Information viser de største undersøgelser af hybridbiler hidtil, at plug-in-hybriderne udleder næsten tre gange mere CO2, end de officielle opgørelser viser.

Grunden til det er angiveligt, at kun omkring 40 procent bruger elmotoren, når de kører i bilen.

Socialdemokratiets klimaordfører, Anne Paulin, skriver til Information, at en plug-in-hybrid kan være en god overgangsløsning for nogle.

- Klimaeffekten er dog klart størst ved rene elbiler, så øvelsen er derfor at få balanceret disse hensyn på en god måde, skriver hun blandt andet til avisen.

SF og Enhedslisten er imod at forlænge ordningen for plug-in-hybrider.

