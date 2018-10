Provst: Klimakampen kalder på de religiøse stemmer

Hvis man er grebet af tanken om, at Jorden er en gave, vi bevæger os rundt i, vil det få konsekvenser for ens handlinger, siger Keld Balmer Hansen, der er provst i Bogense og ansvarlig for projekt Grøn Kirke. Han mener, at alle – også troende mennesker – har pligt til at virke for en mere klimavenlig verden

Har kirken en særlig opgave i forhold til kampen mod klimaforringelser? Det er bogstavelig talt et varmt emne i kirkelige kredse, men ifølge formanden for arbejdsgruppen Grøn Kirke under Danske Kirkers Råd, provst Keld Balmer Hansen fra Otterup, er klimakrisen også udtryk for en åndelig og etisk krise.

Han har netop været til en kirkelig konference i Katowice i Polen som optakt til december måneds klimatopmøde, COP24. På konferencen talte direktør for FN’s klima- og teknologicenter Jukka Uosukainen.

”Han kaldte på de religiøse stemmer i klimakampen, idet han pegede på, at flertallet af verdens befolkning jo er troende, og videnskabsfolk, teknokrater og politikere ikke kan løse opgaven alene,” siger Keld Balmer Hansen.

Godt 200 kirker og menigheder, heraf enkelte uden for folkekirken, har meldt sig som ”grøn kirke” og følger derfor mindst 25 af de 48 tiltag, arbejdsgruppen har fastsat, for at man kan kalde sig grøn.

Tiltagene strækker sig fra at holde en årlig temagudstjeneste med skaberværket, klima, miljø, natur og retfærdighed som tema over indkøb af madvarer med mindst mulig klimapåvirkning til at sikre cykelparkeringer ved kirken eller kirkegården.

Siden initiativet blev lanceret i 2010, har det været omstridt, om den kristne kirke skulle have et ansvar i forhold til miljø og klima.

Det er Keld Balmer Hansen ikke i tvivl om, at den har. Han forklarer:

”Set fra et kirkeligt synspunkt bevæger vi os rundt i skaberværket, og så er tilværelsen en gave fra Gud. En overordentlig værdifuld gave. Når man får en værdifuld gave, plejer man naturligt at svare med taknemmelighed og glæde. Det er der, vi er henne,” siger han.