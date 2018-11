Klimakvoter får først fuld effekt efter 2050 – måske

En vigtig brik i regeringens klima- og luftudspil er at bruge 1,5 milliarder kroner på at annullere nogle af EU’s CO2-kvoter. Både oppositionen, miljø- og klimaeksperter mener, at det vil tage alt for lang tid, før det virker. Nogle økonomer ser dog mere positivt på sagen

Køb af klimakvoter bliver et af de centrale stridspunkter, når energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i dag skal i samråd om regeringens nylige klima- og luftudspil. Oppositionen vil gerne vide, hvorfor udspillet ikke lever op til de krav om CO2-reduktion, som Danmark har forpligtet sig til over for EU. Blandt andet er det uklart, hvordan regeringen vil få en million elbiler ud på vejene inden 2030, som er sat som mål. Regeringen har allerede tidligere forklaret, at en transportkommission skal finde ud af, hvordan man kan fremme grønne biler uden at slå et gigantisk hul i statskassen.

Spørgsmålet om brugen af EU’s kvotesystem som instrument til at reducere udledningen af klimagasser presser sig imidlertid også på. Ifølge udspillet skal der bruges 1,5 milliarder kroner over 10 år på at opkøbe og annullere otte millioner kvoter. Opkøbet skal sikre, at prisen på de tilbageværende kvoter stiger og dermed gør det dyrere for kraft- og varmeværker og tung industri at bruge forurenende energikilder som kul og olie.

Et af de centrale argumenter for at opkøbe kvoter er, at det er en billig måde at få ”mere klima for pengene”, eksempelvis i forhold til at investere i elbiler. En CO2-kvote for udledning af et ton CO2 koster i dag cirka 130 kroner, mens det ifølge Det Miljøøkonomiske Råd koster mellem 2000 og 5000 kroner at spare et ton CO2 ved hjælp af elbiler. Usikkerheden er dog, at prisen på kvoter svinger voldsomt, nogle gange endda fra dag til dag.

Socialdemokratiets klima-ordfører, Jens Joel, mener, at regeringen reelt skubber regningen for klimaforbedringer foran sig, og at det på længere sigt kan vise sig at være klogt at investere mere i konkrete klimaforbedringer nu.

”Hvis man går i gang med konkrete forbedringer nu, tæller de fra første dag. Så kan det godt være, at det i år ét og år to ville have været billigst at købe kvoter, men i år tre kan det vise sig, at det alligevel havde været billigere at investere i forbedringerne fra begyndelsen. Ydermere skal vi ned på nuludledning i 2050,” siger Jens Joel.

Klimarådets formand, tidligere overvismand Peter Birch Sørensen, er kritisk over for opkøbet af kvoter til annullering, blandt andet fordi det først får effekt på langt sigt, måske først mærkbar effekt efter 2050 – det vil sige, når Danmark i princippet allerede skulle være holdt helt op med at bruge fossile brændstoffer.

Også De Radikale er kritiske. I alt vil regeringen over 10 år købe kvoter for otte millioner tons. Yderligere knap 13 millioner tons får Danmark ”forærende” som optag i skove og marker, og tilbage står altså at skaffe mellem 11 og 16 millioner tons CO2-reduktioner frem til 2030 for at leve op til EU-målet, der liggere mellem 32 og 37 millioner tons for den såkaldte ikke-kvotebelagte sektor.

”Regeringen har lagt en meget slap tilgang til klimadagsordenen. I stedet for at gøre noget for at klimasikre landbrug og transport kommer man med nogle store slagord og køber aflad for resten,” siger De Radikales klima- og miljøordfører Ida Auken.

Begge ordførere medgiver dog, at det kan blive nødvendigt at købe kvoter for at leve op til EU’s krav om reduktion, men det skal være absolut sidste udvej, og ikke det første man gør, mener de.