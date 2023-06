Klimamål for 2025 glider længere bort: Tæt på katastrofalt

Det er tæt på at være en ”katastrofal situation”, at vejen til opnåelsen af Danmarks første klimamål i 2025 nu ser markant længere ud end antaget.

Det siger Mai Villadsen, Enhedslistens politiske ordfører.

- Vi står på tærsklen til 2025, og vi har en regering, som overhovedet ikke ser ud til at komme i mål.

Onsdag udgav Klimarådet et vurderingsnotat, hvor de har undersøgt Energistyrelsens klimafremskrivning. Det er den rapport, myndighederne bruger til at se, hvor fremskreden klimapolitikken er.

Myndighederne har regnet med, at der mangler 0,6 millioner ton CO2-reduktioner i 2025 for at nå målet.

Nu vurderer Klimarådet, at der med stor sandsynlighed kan mangle over to millioner ton CO2 for at nå den nedre del af klimamålets interval for reduktion af 50-54 procent.

- Klimaministeren må på banen og lægge en plan for, hvordan vi kan handle på de usikkerheder, Klimarådet fremlægger, siger Signe Munk, klimaordfører for Socialistisk Folkeparti.

I april trådte statsministeren og klimaministeren frem foran Marienborg efter regeringens Grønne Topmøde og annoncerede, at 2025-målet ville blive nået med en øget iblanding af biobrændstoffer i biler og lastbilers benzin- og dieseltanke.

Hvis vejen viser sig at være hele to millioner ton CO2, som Klimarådet nu vurderer, vil det blive svært at nå ved øget iblanding af biobrændstoffer, mener flere af Folketingets klimaordførere.

Det vil være mere hensigtsmæssigt at skrue på andre tiltag, siger Samira Nawa, klimaordfører for De Radikale.

- Jeg er ikke tilhænger af biobrændstof i tankene. Jeg så hellere, at vi hævede dieselafgiften og introducerede tiltag på landbrugsområdet, der ikke behøver afvente ekspertgruppens rapport til efteråret.

Det er ikke overraskende, at regeringen står i denne situation. Det siger De Konservatives klimaordfører Mona Juul.

Hun frygter, at regeringen nu vil lancere tiltag, der både er dyre og ikke særligt grønne på langt sigt, fordi de har travlt.

- Det er klart, at feltet for hvad vi kan gøre, er ved at være meget småt. Der må jeg bare kaste bolden tilbage til regeringen, for når man laver forsinkelser på CO2-fangst og lagring og endnu ikke har en aftale om landbruget, er det ikke overraskende, hvor vi står.

Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard (M) ventes at indkalde til forhandlinger om iblanding af biobrændstoffer og opnåelsen af 2025-målet i næste uge.

I et skriftligt svar imødekommer han Klimarådets nye vurdering.

- Derfor har regeringen foreslået, at biler og lastbiler skal køre på mere grønt brændstof. Det ser jeg frem til at drøfte med partierne inden længe og til at høre, om de selv har forslag. Jeg er glad for, at vi har stemmer som Klimarådet og andre, der giver input, og Klimarådets kommentering vil selvfølgelig indgå i det videre arbejde med fremskrivningen.

