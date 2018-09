Klimamål: 500.000 elbiler i 2030

Elbiler udgør i dag under 0,5 procent af den samlede bilpark. Klimarådet anbefaler følgende:

* En tilskudsmodel, som det for eksempel kendes fra Tyskland, hvor køb af en ny elbil udløser et kontant tilskud, der er ens for alle elbiler. Tilskuddet bør som minimum være 50.000 kroner og bør nedtrappes i takt med, at elbilen bliver mere konkurrencedygtig.

* Tilskuddet øremærkes mindst 100.000 elbiler, og det skal først reduceres, når der er solgt eksempelvis 20.000-30.000 elbiler.

* Plug-in-hybridbiler skal have tilskud, men da de er mindre klimavenlige end de rene elbiler, bør deres tilskud være mindre end elbilens – for eksempel trefjerdedele som i Tyskland.

Målet er:

* I 2030 skal der køre mindst 500.000 "nuludslipsbiler", som for eksempel elbiler, på vejene. De vil dermed udgøre cirka 15 procent af bilparken.

* Stop for salg af diesel- og benzinbiler i 2030.

Kilde: Klimarådet

/ritzau/