Klimamarch forvandlet til politisk arena

"Jeg er ikke Jesus. Jeg kan ikke gå på vandet."

Sådan stod skrevet på et papskilt lørdag eftermiddag, da årets klimamarch arrangeret af Klimabevægelsen tog sin start på Christiansborg Slotsplads i København.

Et hav af mennesker i alle aldersgrupper indikerede, at Folkets Klimamarch ikke kun er de unges arena. Kampen for klimaet omfavner tilsyneladende store dele af hele Danmarks befolkning - ung som gammel.

Og selv om opmærksomheden i høj grad var rettet mod scenen, så drejede de fremmødte - børn som voksne - rundt på en tallerken, da statsminister Mette Frederiksen (S) tonede frem under buen ved Prins Jørgens Gade og blandede sig i mængden af partiplakater, vimpler og fællessang.

Med et var klimamarchen forvandlet til en omvendt Bundesliga-frisure - party in the front, business in the back - hvor festen fortsatte forrest foran scenen, og den bageste del af slotspladsen blev brugt til politisk dialog.

Og der var flere grunde til, at Mette Frederiksen to dage før valget pludselig dukkede op midt i menneskemylderet på den fyldte slotsplads, fortalte hun selv.

- For det første synes jeg, at klimaet har fyldt meget lidt i den her valgkamp. Det er rigtig godt, at der er så mange mennesker her, som få dage før, vi skal stemme, siger ”hey, husk nu lige, at klimaet er noget af det allervigtigste", sagde Mette Frederiksen.

Statsministeren mener, at det også er hendes ansvar at kæmpe klimakampen.

- Som statsminister kan man ikke nøjes med at gå og være bekymret. Der skal man også handle og være med til – sammen med alle de her vidunderlige mennesker – at skubbe dagsordenen yderligere fremad, sagde hun.

Gemt godt væk bag andre socialdemokrater, pressefolk og livvagter gik Mette Frederiksen en kort del af ruten sammen med de fremmødte.

Imens resten af forsamlingen bevægede sig som sild i en tønde, havde statsministeren frit manøvrerum omkring sig.

Og hun er stolt af det klimastandpunkt, som Danmark har taget de seneste tre år, sagde hun.

- Vi er nu et af de lande, som har de højeste klimaambitioner og har lavet et væld af gode grønne aftaler. Men vi skal hele tiden skubbe os selv fremad, sagde Mette Frederiksen.

/ritzau/