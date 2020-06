Klimaminister Dan Jørgensen får næse for klima-nøl

Et flertal med De Radikale tildeler klimaminister Dan Jørgensen en næse for nøl i sag om grønne brændstoffer.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) var søndag med til at indgå en stor klimaaftale med en række af Folketingets partier. Men få dage efter får han en næse.

Et flertal med De Radikale mener, at Dan Jørgensen har nølet med at indkalde til forhandlinger om grønne brændstoffer.

Næsen blev tildelt på et samråd torsdag eftermiddag på Christiansborg. Forud for samrådet forsøgte Dan Jørgensen ellers at formilde partierne. Omkring en halv time før samrådet indkaldte Dan Jørgensen til forhandlinger om emnet fredag morgen.

Men det var ikke nok til at dæmpe De Radikales utilfredshed. Støttepartiet mener, at der ganske enkelt er gået for lang tid, siger Rasmus Helveg Petersen (R), der er formand for klimaudvalget.

- Vi vil alle gerne have, at Folketinget bliver respekteret. Når vi har haft en debat i Folketingssalen, hvor det bliver besluttet, at der skal indkaldes til forhandlinger før sommerferien, så forventer vi også, at det sker, siger han.

SF og Enhedslisten valgte dog at lade Dan Jørgensen slippe, da han i sidste øjeblik nåede at indkalde til forhandlinger før det afgørende samråd. Rasmus Helveg Petersen uddyber, hvorfor De Radikale står fast:

- Det er godt, at der er indkaldt til forhandlinger i morgen. Men der står to ting i vedtagelsen fra februar. Det ene er, at der skal foreligge en plan, og det andet er, at der skal indkaldes til forhandlinger.

- Indkaldelsen er sket meget sent. Af respekt for det arbejde i Folketingssalen må vi sige, at vi har valgt at kritisere det fra udvalgets side, siger Rasmus Helveg Petersen.

/ritzau/