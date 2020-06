Klimaminister Dan Jørgensen læner sig op ad næse

Et flertal af Folketingets partier er frustrerede over, hvad de ser som fodslæben fra Dan Jørgensen (S).

Klimaminister Dan Jørgensen (S) kan sandsynligvis se frem til en næse fra Folketinget senere torsdag efter et samråd.

Et flertal i Folketinget mener, at ministeren har siddet et flertal overhørigt, når det kommer til at sætte rammerne for iblanding af biobrændsel i brændstof til næste år.

Kritikken har også rod i en længerevarende frustration over klimaministeren, der bliver opfattet som fodslæbende på klimaområdet.

- Vi har fra et bredt flertal i Folketinget allerede tilbage i februar opfordret ministeren til at indkalde forhandlinger inden sommerferien.

- Men ministeren har fuldstændig ignoreret den opfordring og har ikke gjort noget som helst. Derfor vil vi nu rette en kritik af ham, siger Venstres bæredygtighedsordfører Marie Bjerre.

Sagen omhandler krav om, hvor meget biobrændsel der skal blandes i brændstof i 2021. Det er vigtigt for branchen i god tid at vide det. Samtidig vil en manglende aftale betyde, at kravet til iblanding faktisk falder fra januar, og at CO2-udledningen dermed stiger.

I oktober 2019 lovede Dan Jørgensen en forhandling efter årsskiftet. Og i februar vedtog et flertal i Folketinget - inklusive Socialdemokratiet - en opfordring til, at forhandlinger skulle starte inden sommerferien.

I maj sagde Dan Jørgensen så, at han ikke kunne sige, hvornår der ville blive indkaldt, men nok først til efteråret. Siden er der ikke sket noget.

Det er en samlet blå blok klar til at give en næse for. Og De Radikale og SF er ligeledes klar til at uddele en næse, hvis ikke ministeren har ualmindeligt gode svar med på samrådet.

- Vi har siden februar gerne villet have, at regeringen tog initiativ til en langsigtet plan for iblanding, der vil mindske CO2-udledningen. Det er ikke sket endnu.

- For os er det vigtigt, at regeringen overholder de vedtagelser og beslutninger, der bliver truffet i Folketinget. Vi er ikke bare en brik i regeringens ludospil, siger SF's klimaordfører, Signe Munk.

For Venstres Marie Bjerre er kritikken en del af en generel frustration over klimaministeren. Det er en frustration, som De Konservative også tidligere har udtrykt.

- Det er klart, at denne her kritik taler ind i hele dagsordenen om, at vi har en klimaminister, der er ekstremt forslæbende, når det kommer til at vise ambition på klimaområdet, siger Marie Bjerre.

/ritzau/