Klimaminister ser ingen grund til at være imod atomkraft

Selv om debatten om atomkraft har levet i skyggen i Danmark i årevis, så fyldte den under folketingsvalget i november 2022, og den blussede blandt andet op, fordi Danmark skal være uafhængig af russisk gas.

Flere af Moderaternes kandidater var for atomkraft, men det er ikke en farbar vej i Danmark ifølge klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M).

Han ser dog ikke nogen principiel grund til at være imod atomkraft. Det siger han lørdag på Moderaternes årsmøde i Vejle på et spørgsmål fra en fra Moderaternes bagland.

- Jeg synes ikke, at der er nogen grund til at være imod kernekraft. I det hele taget skal vi ikke være imod ny teknologi, og vi skal ikke være imod at blive klogere. Det ville være virkelig dumt.

- Men kernekraft er mange ting, og traditionelle kernekraftværker er noget, der tager mange år at bygge. El fra sol og vind er billigere. Jeg er grøn, men jeg er også købmand, siger han.

Samtidig slår han fast, at traditionel kernekraft ikke er en energiform, som skal indføres i Danmark, selv om han mener, at den findes med succes i andre dele af Europa. Da spørgsmålet blev stillet, medførte det ellers enkelte klapsalver i salen.

Atomkraft er kontroversielt på grund af det radioaktive affald og risikoen for nedsmeltninger af kraftværkerne som i Tjernobyl i Ukraine i 1986 og i Fukushima i Japan i 2011. Men samtidig er det en af de grønneste energiformer.

Det bekymrer klimaministeren, hvis nogen kan finde på at lukke "velfungerende atomkraftværker", fordi vi har behov for energien fra atomkraft i Europa. Han mener, at alternativet er et øget gasforbrug.

Under valgkampen viste en opgørelse af kandidattest, som Ritzau har lavet, at en stor del af partiets kandidater var tilhængere af atomkraft.

Men klimaministeren fremhæver, at det ikke er en energiform, der giver mening i Danmark på grund af økonomien i det.

- Men hvis teknologien udvikler sig, hvis der kommer mikrokernekraftværker, som kan klare konkurrencen på priserne, så har jeg ikke nogen ideologisk ting imod det.

- Det er simpelthen bare et spørgsmål om at sikre billig og grøn energi til os, siger Lars Aagaard.

Han henviser til, at danske virksomheder udvikler på en ny type små atomkraftværker, som især er tænkt til at bruge i lande omkring ækvator. De mangler energi, og alternativet er meget dyrere og sortere.

Den svenske regering har planer for atomreaktorer tæt på Danmark, hvilket den danske regering ikke vil brokke sig over.

Omkring ti procent af verdens energi kommer fra atomkraft, og det vil vokse ifølge Det Internationale Energi Agentur, IEA.

