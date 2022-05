Klimaminister: Stor plan for havvind kræver nye byggemetoder

Det vil kræve, at man opfinder nye, effektive metoder til at opstille havvindmøller, hvis en ny stor plan om at øge kapaciteten i Nordsøen frem mod 2050 skal blive til virkelighed.

Det siger klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen (S).

- Danmark er i forvejen et af de hurtigste lande til at opstille havvindmølleparkerne, men det skal vi blive endnu hurtigere til, siger han.

Onsdag skal statsminister Mette Frederiksen (S) i Esbjerg mødes med regeringscheferne fra Holland, Belgien og Tyskland.

Sammen skal de underskrive en erklæring, som forpligter de fire lande til at forsyne Europa med 150 gigawatt havvind frem mod 2050.

De mange gigawatt er nok til at forsyne cirka 230 millioner europæiske husstande med grøn strøm. Projektet vil kræve samlede investeringer for over 1000 milliarder kroner.

- Det er halvdelen af den havvind, som hele Europa har brug for, siger Dan Jørgensen.

- Det er en meget massiv investering, som vil være god for klimaet, men som også vil hjælpe os med at slippe for afhængigheden af russisk gas.

Dan Jørgensen understreger, at landene er nødt til at samarbejde, "hvis de skal nå i mål med den ambitiøse plan".

- Det er fire lande, som kommer til at udnytte hinandens ekspertise.

- Og hvis landene frem mod 2050 er villige til at allokere de nødvendige ressourcer, tror jeg også, at teknologien kommer til at udvikle sig, siger klimaministeren.

Aftalen kommer også til at smitte positivt af på det danske arbejdsmarked, forudser han.

- Vi har allerede ret mange beskæftiget i vindmøllesektoren herhjemme. Men det faktum, at vi udbygger så massivt, vil helt sikkert føre til, at vi får brug for flere mennesker.

- Branchen har selv anslået, at hver gang man rejser 1 gigawatt, kan det skabe lige under 15.000 arbejdspladser.

I danske farvande er der i øjeblikket en samlet kapacitet på 2,3 gigawatt. Danmark har selv forpligtet sig til 35 gigawatt ud af de i alt 150.

De øvrige lande vil selv afsløre onsdag, hvordan de resterende gigawatt er fordelt mellem dem.

/ritzau/