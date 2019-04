Klimaråd: Afskaf afgifter på overskudsvarme fra datacentrene

Overskuddet af varme fra it-giganters datacentre kan udnyttes, men bør være fri for afgifter, siger Klimaråd.

Serverne på de store datacentre, som Apple, Google og Facebook har planer om at opføre i Danmark, kommer til at producere store mængder varme.

Varmen kan udnyttes i stedet for at gå til spilde. Men det kræver, at overskudsvarmen bliver fritaget for afgifter ligesom andre klimavenlige energikilder, lyder det fra Klimarådet i en ny rapport.

- Overskudsvarme fra datacentre udgør en perspektivrig og klimavenlig energikilde til fjernvarmen, udtaler Poul Erik Morthorst, som er professor på DTU og medlem af Klimarådet.

- Det er dog ikke en gratis energikilde. Der skal foretages betydelige investeringer, for datacentrenes overskudsvarme kan varme lokalområdets huse op, og det vil være lokale forhold, der afgør, om det kan betale sig af udnytte overskudsvarmen.

I marts i år blev partierne bag energiaftalen enige om, at virksomheder kan få reduceret afgiften på 25 kroner per gigajoule (GJ) overskudsvarme til 10 kroner per GJ, hvis de kan dokumentere, at varmen bliver produceret energieffektivt.

Men den afgift bør være 0 kroner, lyder det fra Klimarådet.

Direktøren i Dansk Fjernvarme opfordrer politikerne til at lytte til Klimarådet.

- Der ligger et enorm potentiale i overskudsvarmen fra de kommende datacentre. Hvis det potentiale skal indfries, så er det klart, at vi ikke skal pålægge den en masse nye afgifter, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

- Der kan vi godt være bekymrede for, om den aftale, som regeringen og politikerne på Christiansborg netop har indgået, reelt sikrer, at overskudsvarmen bliver udnyttet.

