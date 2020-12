Klimaråd frygter fravalg af grøn teknologi uden CO2-afgift

CO2-afgift indføres ikke straks, som Klimarådet anbefaler, fordi det ifølge regeringen er en svær opgave.

Når der ikke er en ensartet CO2-afgift i den grønne skattereform, som regeringen tirsdag har præsenteret, er der risiko for, at virksomheder for længe holder fast i "sorte modeller".

Det mener Peter Møllgaard, formand for Klimarådet.

- Vi mener, at virksomhederne risikerer at ende i et limbo, fordi aftalen ikke fuldt ud skitserer en aftale for fremtidens CO2-afgift.

- Hvis en virksomhed står og skal lægge sig fast på nogle langsigtede investeringer i for eksempel nyt maskineri lige nu og skal vælge mellem grønne og sorte modeller, så har den brug for sikkerhed for, hvad der kan betale sig.

- Og med den her aftale risikerer man i virkeligheden, at virksomheden alt for længe holder fast i gammel og fossil teknologi frem for at vælge klimavenligt, siger Peter Møllgaard.

Aftalen om den grønne skattereform er indgået mellem regeringen, De Radikale, SF, Venstre og De Konservative.

Aftalepartierne har en ambition om, at Danmark i 2030 skal have en ensartet CO2-afgift.

Afgiften indføres ikke straks, som Klimarådet "klart" anbefaler, fordi det ifølge regeringen er en svær opgave.

Peter Møllgaard peger selv på landbruget som en udfordring i udformningen af en CO2-afgift. Det er nemlig endnu ikke muligt at måle CO2-udledninger på driftsniveau.

Derfor er der behov for hurtigt at få datagrundlaget på plads, så landbrugets udledninger også kan blive omfattet af afgiften. Men det bør komme i mål relativt hurtigt, mener Møllgaard.

En ekspertgruppe skal i de kommende år finde svaret på, hvordan man bedst muligt indfører en ensartet CO2-afgift. Og det bør ifølge Peter Møllgaard heller ikke tage særlig lang tid.

- Selvfølgelig er der komplikationer. Og jeg synes også, at det er fint med en ekspertgruppe, der skal kigge nærmere på detaljerne. Men det må være muligt på nuværende tidspunkt at give virksomheder og borgere en klarere rettesnor.

- Jeg tænker dog, at den ret hurtigt kan komme frem til en afklaring, fordi vi i forvejen har en CO2-afgift, så den skal bare bredes ud, siger han.

Han påpeger blandt andet, at det er muligt at skele til Holland og Sverige, hvor de er i gang med at indføre en CO2-afgift.

Ifølge aftalen vil den grønne skattereform medføre reduktioner på 0,5 ton CO2 frem mod 2025.

/ritzau/