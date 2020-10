Klimarådet om regeringsplan: Afgift på drivhusgas skal i spil

Klimarådet peger på elbiler, grønnere landbrug og energirenoveringer, hvis regeringen vil bruge ti milliarder.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har foreslået at bruge ti milliarder kroner frem mod 2025 på klimaindsatser.

Det er en hjælp til at nå målet om at reducere udslippet af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Men det kan ikke stå alene, og regeringen bør skrue op for allerede kendte virkemidler og indføre en afgift på drivhusgasser.

Sådan lyder vurderingen fra Peter Møllgaard, der er formand for Klimarådet, som rådgiver regeringen i klimaspørgsmål.

- De ti milliarder kroner kan være relevante flere steder, men en generel afgift på drivhusgasser bør samtidig være fundamentet for den grønne omstilling. Det er muligt at indføre, uden at det koster statskassen en masse penge, siger han.

Regeringen har flere gange været skeptisk omkring en sådan afgift.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) har udtalt, at en afgift vil koste arbejdspladser i Danmark og ramme socialt skævt.

Regeringens støttepartier er positive omkring forslaget om de ti milliarder. Men de er generelt skeptiske omkring regeringens linje på klimaet.

Blandt andet fordi regeringen forventer, at en væsentlig del af reduktionen frem mod 2030 skal komme fra ny teknologi. Den bekymring deler Peter Møllgaard.

- Nu må vi se, hvordan de ti milliarder kroner bliver udmøntet de kommende år.

- Men med det, regeringen har lagt frem, så er der en relativ stor vægt på nye teknologier, hvis potentiale er usikkert, og en lille vægt på teknologier, man direkte kan implementere.

- Det kan godt gøre os en smule bekymrede for, om man gambler lidt med den grønne omstilling og tror, at teknologi kan løse det hele sidst i perioden (frem mod 2030, red.), siger han.

Peter Møllgaard peger på en række kendte løsninger til at reducere udslippet af drivhusgasser, hvis han skal anvise de ti milliarder kroner.

- Jeg vil kigge på elbiler - herunder udbygning af ladenettet - og udtagning af lavbundsjord i landbruget, som er noget af det billigste at gøre.

- Det kunne også være energirenoveringer af bygninger og øget brug af varmepumper, siger Peter Møllgaard.

Han understreger dog, at Klimarådet er enig i, at det er vigtigt at have fokus på udvikling af nye teknologier.

Men han fremhæver, at man bør tage fat i flere kendte virkemidler nu og her.

