Klimarådet: Svært at nå klimamål med regeringsudspil

46-50 procents reduktion af drivhusgasser i 2025 vil gøre det vanskeligt at nå 2030-mål, mener Klimarådet.

Hvis regeringen som varslet vil nå en reduktion af drivhusgasser på 70 procent i 2030, er det en god idé at sætte et højere delmål end en reduktion på 46-50 procent i 2025.

Det mener Klimarådet, der anbefaler et delmål på 50-54 procent om fem år. Klimarådet rådgiver regeringen om klimaspørgsmål.

Formand Peter Møllgaard kalder det "særdeles vanskeligt" at nå op på de famøse 70 procent, hvis ambitionsniveauet for 2025 ligger lavere.

- Det bliver i hvert fald mere realistisk og nemmere at overskue 70-procentsmålet, hvis vi når højere op. Det er vores vurdering.

Reduktionen bliver målt i forhold til 1990.

Forslaget om et delmål om reduktion af drivhusgasser i 2025 kan findes i regeringens klimahandlingsplan for 2020. Klimaminister Dan Jørgensen (S) kalder det i en pressemeddelelse for "et ambitiøst mål".

Det er dog ikke holdningen hos støttepartierne, som mener, at delmålet skal ligge i det leje, Klimarådet anbefaler.

Selv om forskellen på 46-50 og 50-54 procent kan lyde af lidt, mener Peter Møllgaard, at det gør en stor forskel.

- Vi er på cirka 38 procent i dag. Derfor betyder nogle få procentpoint temmelig meget, siger han.

Klimarådet anbefalede tilbage i marts, at man skulle lægge delmålet i 2025 på 50-54 procent.

- Nu har vi kigget på det igen, og vi synes stadig, at 50-54 procent er det rigtige.

- Det er det af to grunde. De 54 procent er lagt efter, at vi hvert år frem mod 2030 reducerer med nogenlunde det samme. Det ligger altså på en lige linje fra, hvor vi er i dag, til der vi gerne vil være i 2030.

- De 50 procent er lagt efter, hvad vi mener, man med et rimeligt pres kan opnå i 2025. Derfor har vi lagt os i det spænd og finder, at det er den bedste måde at opnå det ambitiøse 70-procentsmål, siger Peter Mølgaard.

/ritzau/