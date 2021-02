Klimarådets medlemmer og deres ekspertiser

Klimarådet er en uafhængig vagthund, som skal overvåge regeringens klimapolitik og komme med anbefalinger, hvis kursen afviger fra målet i 2030.

* Formand: Peter Møllgaard, dekan ved Maastricht University School of Business and Economics.

* Næstformand: Jette Bredahl Jacobsen, professor i miljø- og ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

* Næstformand: Jørgen Elmeskov, tidligere rigsstatistiker og tidligere ledende medarbejder ved OECD.

* Bente Halkier, professor i sociologi ved Københavns Universitet.

* Per Heiselberg, professor på Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet.

* Marie Trydeman Knudsen, seniorforsker i bæredygtighed af landbrugs- og fødevaresystemer ved Aarhus Universitet.

* Katherine Richardson, professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet.

* Niels Buus Kristensen, forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt, Oslo.

* Poul Erik Morthorst, professor emeritus i energiøkonomi ved DTU Wind Energy.

Kilde: Klimarådet.

/ritzau/