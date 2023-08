Klog af skade indgår Løkke ny aftale med Kina

Det kan godt være, Danmark var for naive i de tætte relationer med Kina, der blev opbygget med det strategiske partnerskab fra 2008.

Men det vil være en fejl at bruge den lærdom til at vende ryggen til nationen nu.

Med den argumentation rejser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) tirsdag til Shanghai for at underskrive et nyt samarbejdsprogram med Kina.

- Det er ikke i dansk interesse at bevæge os fra den ene grøft til anden. Hvis vi for 15 år siden tenderede til at være lidt for åbne, skal lektien ikke være, at vi nu bliver for lukkede, siger han.

Lars Løkke Rasmussen har tre formål med turen.

Han vil underskrive et nyt grønt arbejdsprogram mellem Kina og Danmark, der er en indsnævret version af vores tidligere partnerskab.

Han vil ”åbne døre” for dansk erhvervsliv.

Og så vil han tage en ”forhåbentlig ærlig snak” med den kinesiske regering om menneskerettigheder og krigen i Ukraine.

Ruslands præsident Putin lytter til Kina, og derfor er det vigtigt, at Kina bruger sin indflydelse til at stoppe krigen, siger Lars Løkke Rasmussen

- Indtil videre har Kina siddet neutralt på hegnet, hvilket de facto er det samme som at understøtte Putin.

- Jeg er ikke indbildsk og forestiller mig, at mit besøg isoleret kan flytte dem, men det skriver sig ind i et større europæisk forsøg.

Lars Løkke Rasmussen underskriver aftalen samme år, som Politiets Efterretningstjeneste har advaret mod, at Kina kan spionere mod Danmark. Eksempelvis via universitetsmiljøer og studerende.

Og samme år, hvor Kinas militære trussel mod Taiwan har nået nye højder.

Det får ikke udenrigsministeren til at tvivle på, at Danmark skal indgå nye samarbejder med landet.

- Hvis man havde den tilgang til resten af verden, at vi kun kan samarbejde med dem, der er som os selv, ville vi sidde tilbage i en meget lille klub.

