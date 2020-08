Knap 130.000 danskere har ikke egen praktiserende læge

Coronakrisen har udskudt indfrielse af S-løfte om flere læger til yderområderne, siger minister.

Antallet af borgere uden adgang til egen praktiserende læge er ifølge et nyt datatræk fra Danske Regioner steget med cirka 19.000, siden Socialdemokratiet præsenterede sit forslag om flere læger i yderområderne i oktober 2018.

I dag er 127.890 danskere således henvist til en lægeklinik drevet af enten regionerne eller en privat aktør. Det skyldes, at de ikke kan få en alment praktiserende læge.

Det skriver Jyllands-Posten.

Danske Patienter, foreningen Yngre Læger og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) kalder den stigende lægemangel et stort problem. Men foreningerne glæder sig over, at regeringen ikke har indført tjenestepligt.

Hos Yngre Læger siger formand Helga Schultz til Ritzau, at man klart anerkender det problem, at der mangler praktiserende læger til danskerne.

Men tjenestepligt er ikke løsningen.

- Man kan starte med at kigge på, om nogle vil være interesserede i at arbejde lidt længere i stedet for at gå på pension. Man kan også se på, om nogle af lægerne på sygehusene vil ud at arbejde i en praksis, siger Helga Schultz.

Venstre mener, at regeringens tøven med at sætte handling bag eget forslag udstiller, at tjenestepligten var et stunt designet til valgkampen.

- Det viser, at forslaget både i sin form og i sit indhold var det rene bluff. Det var et letkøbt argument op til en valgkamp, der i sit indhold bare var et dårligt forslag. Tvang er ikke vejen frem.

- Regeringen skulle i stedet skynde sig at komme med nogle forslag, der rent faktisk gør noget ved problemet, siger sundhedsordfører Martin Geertsen (V) til Jyllands-Posten.

Samme kritik lyder fra De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen:

- Hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg, at forslaget er opstået i en socialdemokratisk fokusgruppe. Det er ikke et godt forslag. Der kommer ikke noget godt ud af tvang, siger han til Jyllands-Posten.

Sundhedsminister Magnus Heunicke erkender i et skriftligt svar til Jyllands-Posten, at det fortsat er "et alvorligt og akut problem, når man ikke kan tiltrække praktiserende læger til yderområder i Danmark".

Men trods modviljen fra både læger, Patientforeningen og partier i Folketinget står ministeren fast på, at en tjenestepligt er "en væsentlig del af løsningen" på lægemanglen.

At regeringen endnu ikke har forsøgt at gennemføre sit eget forslag, skyldes ifølge ministeren coronakrisen.

