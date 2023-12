1475 husstande i Ølsted, Skævinge og Frederikssund overvejer måske søndag formiddag, hvordan man kan lave sprøde flæskesvær på grillen, eller hvordan man kan lave brune kartofler på bål. De har nemlig ingen strøm.

Det skriver Radius Elnet i en driftsmeddelelse på dets hjemmeside.

Her fremgår det, at årsagen er en driftsfejl. Det forventes, at der vil komme strøm igen klokken 12.07, skriver Radius.

Fejlen, der er uvarslet, startede klokken 09.08.

Artiklen fortsætter under annoncen

/ritzau/