Knap 19.000 smittede på årets sidste dag

Positivprocenten er igen under 10 for første gang i fem dage, viser smittetal fra SSI fra det seneste døgn.

Der er det seneste døgn registreret yderligere 18.695 nye coronasmittede, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er et fald i forhold til torsdag, hvor tallet lå på 21.403 tilfælde.

1090 af de smittede fredag har været smittet før.

De nye smittede er fundet blandt 222.207 PCR-prøver, hvor man bliver podet i halsen.

Det betyder, at den såkaldte positivprocent, andelen af positive prøver blandt foretagne test, er 8,9 procent. Det er første gang, positivprocenten kommer under 10 i fem dage.

Onsdag og torsdag var der smittetal på over 20.000, hvilket var rekordhøjt. Det kunne skyldes, at flere valgte at blive PCR-testet efter jul.

Der er 641 indlagte, hvilket er et fald på 24 i forhold til torsdag. Heraf er 73 indlagt på intensiv afdeling, og 49 er tilknyttet respirator.

Åse Bengård Andersen, ledende overlæge ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet, fortæller, at de 641 indlagte godt kan mærkes.

- Vi holder daglige koordinationsmøder, og der er pres på alle akutmodtagelser og alle medicinske afdelinger, der håndterer covid her i Region Hovedstaden.

- Både fordi der kommer coronasmittede patienter ind, og fordi sundhedspersonale bliver smittet. Den udbredte smitte i samfundet betyder, at også meget personale må blive væk. Det er to faktorer, der presser os.

Der har de seneste dage været kritik af indlæggelsestallene, fordi også patienter, der er indlagt med for eksempel et brækket ben, men også tilfældigvis har corona, tæller med.

Dermed mener flere, at tallene er for upræcise og misvisende.

Åse Bengård Andersen forklarer, at selv om nogle patienter ikke er så covid-syge som under tidligere bølger, så er isolationstiltagene stadig rimelig omfattende.

- Kommer man ind og er covid-smittet, skal man isoleres. Så selv om du bare skal ind med en kop kaffe, kræver det fuld mundering og isolationsudstyr for at gå ind til patienten.

- Det kræver flere ressourcer for hospitalsvæsenet, og det er mere belastende for patienten at være indlagt under de omstændigheder, lyder det.

SSI meddelte torsdag, at der i det nye år ugentligt vil udkomme mere præcise tal for, hvor mange der er indlagt på landets hospitaler, fordi de er syge af covid-19.

Og det bifalder overlægen på Rigshospitalet.

- Vi har brug for det samlede tal til at sige noget om de ressourcer, der skal stilles til rådighed.

- Samtidig vil vi gerne vide, hvor alvorligt syge covid-patienter er i øjeblikket, og der har vi en fornemmelse af, at der i forhold til tidligere er færre, der må på intensiv, siger hun.

Der er det seneste døgn foretaget 315.860 lyntest, hvor man bliver podet i næsen. Positive svar heraf fremgår dog ikke i opgørelsen, da der er usikkerhed om, hvor sikre svarene er.

Yderligere 11 er døde, så i alt 3267 har mistet livet med coronavirus.

