Knap 43.000 coronatilfælde - indlæggelsestal stiger

I løbet af et døgn er der blevet bekræftet 42.978 coronatilfælde.

2200 af dem er reinfektioner.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) tirsdag.

Mandag blev der blot bekræftet 29.474 coronatilfælde.

SSI gør dog opmærksom på, at tallene fra private testudbydere mandag blev underestimeret, og at de derfor tirsdag er blevet overestimeret.

Tirsdagens coronatilfælde er blevet fundet blandt 130.563 PCR-prøver. Det giver en andel af positive prøver på cirka 32,9 procent.

Det er en smule mere end mandag, hvor der var den hidtil højeste positivprocent på 32,16.

I øvrigt stiger antallet af indlagte med 58 til 1523. Af dem er 31 på intensiv og 13 i respirator.

Antallet af indlagte bekymrer dog ikke lektor og afdelingslæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital i Skejby, Christian Wejse.

- Antallet af patienter med corona på intensiv og i respirator er stadig lavt, og kun få bliver alvorligt syge set i lyset af, hvor mange smittede der er, siger han.

Det er langt fra alle indlagte, der er indlagt på grund af covid-19. En rapport fra Sundhedsstyrelsen viste i januar, at mellem 30 og 40 procent af de indlagte med covid-19 var indlagt af en anden årsag end coronavirus.

Der er registreret yderligere 30 dødsfald. Det betyder, at i alt 4139 personer er døde med coronavirus.

Tidligere tirsdag blev kontakttallet for den seneste uge beregnet til 0,9. Det skrev sundhedsminister Magnus Heunicke på Twitter.

Kontakttallet på 0,9 kan ifølge Christian Wejse tyde på en svagt aftagende epidemi, men han peger på, at noget af faldet i kontakttallet også kan skyldes, at færre lader sig teste.

- Når vi har så høj en positivprocent, er der et højt mørketal, og færre lader sig teste end tidligere. Derfor kan man ikke konkludere på små ændringer i kontakttallet. Forhåbentligt har vi nået toppen, siger han.

En af årsagerne til, at færre lader sig teste, kan ifølge Christian Wejse være, at mange har været smittet med corona. Han ser ingen grund til at fjerne muligheden for at blive PCR-testet.

- Selv om test ikke har samme betydning som tidligere i epidemien, giver det fortsat mening at forsøge at begrænse smitten. Man kan kun tage de relevante forholdsregler, hvis man får afklaret, om man er smittet eller ej, siger han.

/ritzau/